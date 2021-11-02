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藝人余政鴻、李又汝 邀請宜蘭鄉親挽袖捐熱血拿好禮
宜蘭縣活力關懷協會長期關懷弱勢、定期舉辦捐血活動，今年攜手宜蘭縣鳳凰獅子會、炳翰宜蘭分公司等單位做公益。藝人余政鴻、李又汝今天特別來到羅東鎮民眾服務社，邀請民眾11月14日到場踴躍捐熱血；當天響應「活力關懷 讓愛無限」捐血公益活動的民眾，就可獲得好禮五選一（電影票、紀念傘、三媽臭臭鍋兌換券、口罩一盒、高蛋白營養粉）。
宜蘭捐血站長戴靜宜表示，以宜蘭地區來說，每月醫療用血約3600袋、平均每日為120袋。血液安全庫存量為7天，目前為6.5天，其中A型和AB型約6.2天；先前疫情期間5月、6月，庫存量低迷到僅有1.9天。宜蘭縣活力關懷協會理事長俞俊雄提到，天氣逐漸轉涼，恐影響民眾捐血意願，便決定擴大辦捐血。
宜蘭縣活力關懷協會將於11月14日上午9點到下午4點在羅東鎮民眾服務社，舉辦「活力關懷 讓愛無限」捐血公益活動，並安排3台捐血車服務民眾；今天特別邀請藝人余政鴻和李又汝先來宣傳，兩人說，多年來響應活動，一定要來站台，同時呼籲宜蘭鄉親當天挽袖捐熱血，幫助需要之人。
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