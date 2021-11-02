藝人余政鴻、李又汝 邀請宜蘭鄉親挽袖捐熱血拿好禮

宜蘭縣活力關懷協會長期關懷弱勢、定期舉辦捐血活動，今年攜手宜蘭縣鳳凰獅子會、炳翰宜蘭分公司等單位做公益。藝人余政鴻、李又汝今天特別來到羅東鎮民眾服務社，邀請民眾11月14日到場踴躍捐熱血；當天響應「活力關懷 讓愛無限」捐血公益活動的民眾，就可獲得好禮五選一（電影票、紀念傘、三媽臭臭鍋兌換券、口罩一盒、高蛋白營養粉）。

宜蘭捐血站長戴靜宜表示，以宜蘭地區來說，每月醫療用血約3600袋、平均每日為120袋。血液安全庫存量為7天，目前為6.5天，其中A型和AB型約6.2天；先前疫情期間5月、6月，庫存量低迷到僅有1.9天。宜蘭縣活力關懷協會理事長俞俊雄提到，天氣逐漸轉涼，恐影響民眾捐血意願，便決定擴大辦捐血。