快訊

獨／目前最高額救濟出爐！桃園血栓案與AZ疫苗相關獲90萬元

日本地鐵「砍人小丑」原是樸素乖男 舊同事：失戀性情大變

聽新聞
test
0:00 / 0:00

藝人余政鴻、李又汝 邀請宜蘭鄉親挽袖捐熱血拿好禮

聯合報 / 記者林佳彣／宜蘭即時報導
藝人余政鴻、李又汝今天特別來到羅東，邀請民眾11月14日響應「活力關懷 讓愛無限」捐血公益活動。記者林佳彣／攝影
藝人余政鴻、李又汝今天特別來到羅東，邀請民眾11月14日響應「活力關懷 讓愛無限」捐血公益活動。記者林佳彣／攝影

宜蘭縣活力關懷協會長期關懷弱勢、定期舉辦捐血活動，今年攜手宜蘭縣鳳凰獅子會、炳翰宜蘭分公司等單位做公益。藝人余政鴻、李又汝今天特別來到羅東鎮民眾服務社，邀請民眾11月14日到場踴躍捐熱血；當天響應「活力關懷 讓愛無限」捐血公益活動的民眾，就可獲得好禮五選一（電影票、紀念傘、三媽臭臭鍋兌換券、口罩一盒、高蛋白營養粉）。

宜蘭捐血站長戴靜宜表示，以宜蘭地區來說，每月醫療用血約3600袋、平均每日為120袋。血液安全庫存量為7天，目前為6.5天，其中A型和AB型約6.2天；先前疫情期間5月、6月，庫存量低迷到僅有1.9天。宜蘭縣活力關懷協會理事長俞俊雄提到，天氣逐漸轉涼，恐影響民眾捐血意願，便決定擴大辦捐血。

宜蘭縣活力關懷協會將於11月14日上午9點到下午4點在羅東鎮民眾服務社，舉辦「活力關懷 讓愛無限」捐血公益活動，並安排3台捐血車服務民眾；今天特別邀請藝人余政鴻和李又汝先來宣傳，兩人說，多年來響應活動，一定要來站台，同時呼籲宜蘭鄉親當天挽袖捐熱血，幫助需要之人。

宜蘭縣活力關懷協會將於11月14日上午9點到下午4點在羅東鎮民眾服務社，舉辦「活力關懷 讓愛無限」捐血公益活動。記者林佳彣／攝影
宜蘭縣活力關懷協會將於11月14日上午9點到下午4點在羅東鎮民眾服務社，舉辦「活力關懷 讓愛無限」捐血公益活動。記者林佳彣／攝影

宜蘭 捐血 羅東

延伸閱讀

宜蘭史上最大宗安毒走私「市值超過7億」 漁船運毒遭警破獲

買牛排丼送燒肉丼！「大河屋」首進宜蘭　滿額送500

宜蘭市長選舉競爭激烈 前縣議員賴瑞鼎率先宣布參選

宜蘭縣輔導文創業者推手作 年度成果展今起園區登場

相關新聞

藝人余政鴻、李又汝 邀請宜蘭鄉親挽袖捐熱血拿好禮

宜蘭縣活力關懷協會長期關懷弱勢、定期舉辦捐血活動，今年攜手宜蘭縣鳳凰獅子會、炳翰宜蘭分公司等單位做公益。藝人余政鴻、李又...

花蓮明年起恢復學校行政人員未休假加班費 上千人受惠

花蓮縣府今天宣布，最快明年1月起，恢復學校行政人員可比照機關公務人員領取未休假加班費，預估1148人受惠，增加經費400...

使用手搖床照護員和長者都辛苦 基隆受贈36張電動床

世界華人工商婦女企管協會捐贈36張電動護理床，供基隆市立仁愛之家養護大樓使用，提升長者受照顧品質，減輕第一線工作人員工作...

宜蘭縣輔導文創業者推手作 年度成果展今起園區登場

宜蘭縣政府文化局成立的宜蘭文創輔導中心，多年來提供文創業者諮詢輔導、培力課程，以及移地見學等協助。今年度文創產業輔導計畫...

花蓮「溫泉專車」一日遊熱銷 8人可成行縣府加碼24梯次

天氣已轉涼，正是泡溫泉的好季節，花蓮縣政府與花蓮縣觀光協會合作，推出「溫泉專車」套裝遊程，民眾反應熱烈，名額秒殺。縣府再...

宜蘭102天「+0」開放海域遊憩 長青食堂可共餐唱歌

宜蘭持續102天沒有本土個案，縣政府今天宣布即日起各社區關懷據點及長青食堂在符合餐飲規範前提下，開放共餐服務、卡拉OK歡...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。