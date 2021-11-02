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輪椅族搭機飛台北 賴坤成：台東醫療提升刻不容緩

中央社 / 台東縣2日電

台東立法委員賴坤成今天從台東搭機往台北，機上不到30名旅客居然有5名坐輪椅。他說，台東的醫療品質提升和資源整合是台東縣政刻不容緩的問題。

現任台灣中小企業聯合輔導基金會董事長賴坤成今天在臉書貼文「台東往台北的班機，不到30名旅客，居然有5台輪輪椅」。

賴坤成說，坐輪椅者多是熟悉的長輩，寒暄問一下病況以骨科居多，也有要做癌症化療，由在北部工作的兒女陪同照顧就醫，還有1名阿嬤由外勞陪同，要從松山機場包計程車到林口長庚就診。

賴坤成說，身為台東人對醫療資源匱乏，不得不到台北或高雄看病的苦楚能感同深受。自己母親當時判定肺腺癌4期及血小板凝固功能失常，在台大醫院開刀，只剩不到1年存活期間，母親堅持要終老於故鄉，最終含淚帶著老母回到台東。

賴坤成回憶當時母親因高階檢查如PET正子攝影還是要到花蓮慈濟醫院，不堪長程坐汽車，只好在印尼看護陪伴一起搭火車上下輪椅，真的挺折騰人的，一趟來回大家都累癱了。

賴坤成說，擔任立委期間與當時台東馬偕醫院長張冠宇、台東基督教醫院長呂立漢、衛福部台東醫院等醫療團隊密切合作，經常邀當時的衛生署長楊志良來台東瞭解台東醫療問題，協助成功分院改制升格、增加2席病床位及洗腎設備，時協助馬偕醫院爭取急重症等3個中心，增聘心臟外科醫師駐診。

賴坤成說，當時他與衛生署推動將署立台東醫院BOT由馬偕來承辦，2家醫院合併，醫師人數可以增加到120名左右，已達「準醫學中心」的規模，利用台東醫院既有空間，原本馬偕募得要蓋新大樓的款項不需再新建大樓，可以移作增添設備及改善醫療人員福利之用；而且再與台東大學合作成立「健康管理學院」設立護理、長照、醫檢等科系，培養在地醫護人員，也提供在職人員進修機會。

很可惜，構想曝光，引發署東醫院員工反彈，他也立委卸職，甚可惜。賴坤成說，台東人的健康是要依賴既有的醫療院所，台東馬偕、台東基督教醫院、榮民醫院、聖母醫院、關山慈濟分院、部東醫院及成功、大武分院及各鄉鎮衛生所架構起公共醫療體系，再加上300名以上的診所醫師，如何分工合作，整合資源，提供人民優質、即時的醫療服務品質是刻不容緩的台東縣政大計。

台東 賴坤成

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