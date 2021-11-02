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使用手搖床照護員和長者都辛苦 基隆受贈36張電動床

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導
世界華人工商婦女企管協會總會長陳阡蕙（左） 今天代表捐贈36張電動護理床，基隆市長林右昌接受後，致贈感狀表達謝意。記者邱瑞杰／攝影
世界華人工商婦女企管協會總會長陳阡蕙（左） 今天代表捐贈36張電動護理床，基隆市長林右昌接受後，致贈感狀表達謝意。記者邱瑞杰／攝影

世界華人工商婦女企管協會捐贈36張電動護理床，供基隆市立仁愛之家養護大樓使用，提升長者受照顧品質，減輕第一線工作人員工作負荷。基隆市政府社會處今天舉辦捐贈儀式，市長林右昌感謝世華姐妹與市府攜手照顧長者，讓基隆成為高齡友善海港城市。

世界華人工商婦女企管協會在全世界26個國家，已成立76個分會。總會長陳阡蕙說，走訪多處照護機構，發現很多地方資源不足。像使用手搖床不只照護人員照顧長輩非常辛苦，長輩躺在床上也不自在，看在眼裡很不捨。總會今年發起「全台護理床提升計畫」，共募得747張電動護理床，分送各地照護機構。

基隆市老年人口超過6萬6千人，佔全市人口比率18 2%，推估失能老人佔全市老人13.3%。世華總會贈送36張電動護理床供市府運用，林右昌象徵性收下後，致贈感謝狀表達謝意。

林右昌說，高齡化社會是必然的趨勢，基隆市打造「15分鐘城市」理念，希望市民在15分鐘步行距離範圍，就能滿足食衣住行等各項需求。基隆現有26間養護機構，床數約1450床，平均收容率9成以上。世華姐妹的義舉，對改善居住者環境及照護品質有很大幫助。

陳阡蕙表示，總會曾向衛福部詢問「需要多少床？」得到180幾床的答案。當初設定共募200床，沒想到消息一宣布，10天不到世華姐妹就響應達700床，最後在747床的時候喊停，因為「747就要起飛了」。世華姐妹近期從台灣頭送到台灣尾，馬祖、金門、澎湖也有去，把世華姐妹的愛心分送需要的角落。

世界華人工商婦女企管協會捐贈36張電動護理床，提升基隆市立仁愛之家養護大樓長者受照顧品質，減輕第一線工作人員工作負荷。記者邱瑞杰／攝影
世界華人工商婦女企管協會捐贈36張電動護理床，提升基隆市立仁愛之家養護大樓長者受照顧品質，減輕第一線工作人員工作負荷。記者邱瑞杰／攝影
世界華人工商婦女企管協會捐贈36張電動護理床，提升基隆市立仁愛之家養護大樓長者受照顧品質，減輕第一線工作人員工作負荷。記者邱瑞杰／攝影
世界華人工商婦女企管協會捐贈36張電動護理床，提升基隆市立仁愛之家養護大樓長者受照顧品質，減輕第一線工作人員工作負荷。記者邱瑞杰／攝影

基隆 林右昌

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