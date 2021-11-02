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花蓮明年起恢復學校行政人員未休假加班費 上千人受惠

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮縣長徐榛蔚（左）重視教育，盼藉由恢復不休假獎金，激勵校內公務人員及兼任行政職教師的士氣。圖／報系資料照片
花蓮縣長徐榛蔚（左）重視教育，盼藉由恢復不休假獎金，激勵校內公務人員及兼任行政職教師的士氣。圖／報系資料照片

花蓮縣府今天宣布，最快明年1月起，恢復學校行政人員可比照機關公務人員領取未休假加班費，預估1148人受惠，增加經費4000萬元。

花蓮縣在民國80幾年停發學校行政人員不休假獎金，使得學校和公務單位脫鉤，公務員可領不休假獎金，但是學校行政人員若不休完也沒獎金可領。

縣府人事處日前接獲教育界人士反映厚此薄彼不公平，經調查外縣市作法，發現絕大多數縣市對於公務機關、學校行政人員都是統一發給不休假獎金，認為確實應該調整。

人事處向縣長徐榛蔚建議，徐榛蔚高度支持，認為花蓮雖然財政困難，但應該照顧行政人員，也提高教師兼任行政職的意願，激勵士氣，近日簽准。

人事處表示，經調查縣轄體育中學、國中小學和幼兒園，教師兼行政職、一般職員共1148人，學校職員從明年1月起、兼行政職務教師配合學年度則是從明年8月1日起，依據相關規定比照機關辦理休假及領取未休假加班費。不休假獎金依每人休假天數、本俸等不同，整體經費初估約4000萬元，須等明年底休假狀況統計完成，後年才能發放。

「舉雙手贊成」教育處代理處長饒忠說，不管大、小學校，行政人員多半由教師兼任，兼行政職後沒有寒暑假，又沒有不休假獎金，很多老師都興趣缺缺，他認為這個獎勵本來就應該給，對此樂觀其成。

一名劉姓兼職行政人員說，上班真得很累，除非逼不得已，若能休假，沒人想要領這筆錢，很多老師都會選擇寒暑假，不影響其他教師情況下，把假休完，但她還是對於縣府在財政困難下，仍願意重視校園行政人員權益給予肯定。

加班費 花蓮 徐榛蔚

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