宜蘭縣輔導文創業者推手作 年度成果展今起園區登場

宜蘭縣政府文化局成立的宜蘭文創輔導中心，多年來提供文創業者諮詢輔導、培力課程，以及移地見學等協助。今年度文創產業輔導計畫成果展以「發現宜蘭，探索家鄉—回家真好」為主題，今起至11月9日在中興文創園區，展出8家受輔導業者的精湛作品。文化局表示，有別以往使用進口木料，今年特別之處在於，業者全採用國產材進行創作。

宜蘭文創輔導中心自2013年成立以來，主軸聚焦「綠色文創，森林美學」，以突顯宜蘭文創發展的地方特色，給予文創業者多項協助。文化局長呂信芳指出，該中心在疫情期間透過訪視，協助在地業者申請各種紓困補助，疫後也開設智慧財產權、財務規劃、品牌經營，以及空間規劃等課程開設。

宜蘭文創輔導中心今年輔導訪視33家業者，後續重點輔導珊瑚法界博物館、又想作木做教室、玩艸植造、木本位木工教室、根源、野孩子創藝空間、宜紅茶苑，以及熊編文創工作室所開設的體驗服務課程。8家業者創作的精彩作品，包含台灣杉小凳子、桃花心木與台灣杉之木抽屜櫃、珊瑚手鍊等，成果展今起至11月9日在中興文創園區登場。

文化局說明，為增進文創業者、場域經營者的互動、合作，今年安排至李十三‧二胡工作室、己文堂、根源、大溪木藝生態博物館等地進行交流，更媒合上下游業者，讓國產材在作品中嶄露頭角，創造新的文創發展契機。