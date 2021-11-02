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花蓮「溫泉專車」一日遊熱銷 8人可成行縣府加碼24梯次

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮溫泉專車經常秒殺，是許多遊客的最愛，縣府加碼24梯次專車。圖／花蓮縣政府提供
花蓮溫泉專車經常秒殺，是許多遊客的最愛，縣府加碼24梯次專車。圖／花蓮縣政府提供

天氣已轉涼，正是泡溫泉的好季節，花蓮縣政府與花蓮縣觀光協會合作，推出「溫泉專車」套裝遊程，民眾反應熱烈，名額秒殺。縣府再加碼24梯次一日遊行程，11月5日起到28日，只要8人就能成行，每周五至周日從花蓮車站發車，到瑞穗、玉里輕鬆泡湯觀光，不需煩惱交通及行程規畫。

縣府觀光處長張志翔表示，「花蓮溫泉專車」套裝遊程好評不斷，縣府再加碼推出一日遊瑞穗線及玉里安通線各12梯次，從花蓮車站旅遊服務中心發車，提供隨車專業導覽、午餐及保險，每人只要699元，就能擁有最完整的旅遊體驗。

瑞穗線提供遊客蝴蝶谷及虎爺溫泉兩種泡湯選擇，「蝴蝶谷」就在富源國家森林遊樂區內，群山環繞，在國家級美景中泡湯是一大享受。而位在瑞穗虎頭山下「虎爺溫泉」，是富含珍貴鐵質的赤褐色溫泉，不僅有「帝王黃金琥珀泉」的美名，同時也是人們口耳相傳的「生男之泉」。

玉里安通線除了能泡「美人湯」外，今年新增熱搜景點「春日派出所」，派出所位於玉里鎮春日部落193線道上，北回歸線正好不偏不倚的通過派出所正中間，一半是熱帶、一半是亞熱帶，門口上方有個阿美族的圖騰，代表著旭日，感受原民風情。

另外，已故導演齊柏林拍攝「看見台灣」時，常在派出所前的芒果樹思考，及與村民溝通協調，進而創造9個稻田大腳印，當地人為紀念齊導，將該樹命名為齊柏林樹（齊導樹），現成為打卡景點。

縣府表示，溫泉專車套裝式行程含午餐、導遊、保險，結合溫泉、美食、縱谷內相關的旅遊景點，讓遊客悠閒享受美景及溫泉，名額有限。詳細資訊請見花蓮觀光資訊網（https://tour-hualien.hl.gov.tw/）或洽花蓮溫泉專車專線(03）8466898。

花蓮縣政府推出溫泉專車，好評不斷，加碼24梯次專車，遊客能輕鬆旅遊泡溫泉。圖／花蓮縣政府提供
花蓮縣政府推出溫泉專車，好評不斷，加碼24梯次專車，遊客能輕鬆旅遊泡溫泉。圖／花蓮縣政府提供

溫泉 花蓮

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