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只要有「11」光棍不孤單 宜蘭東門夜市免費送Yes!券

聯合報 / 記者林佳彣／宜蘭即時報導
凡身分證字號加出身年月日有2個1以上的民眾，就能免費拿「Yes!券」，作為東門夜市的消費抵用。記者林佳彣／攝影
凡身分證字號加出身年月日有2個1以上的民眾，就能免費拿「Yes!券」，作為東門夜市的消費抵用。記者林佳彣／攝影

宜蘭市公所搶搭五倍券熱潮，繼日前推出「好市成雙購物季」，11月5日、6日攜手東門觀光夜市，舉辦聯名活動「東門夜市，光棍Yes!－11贈好禮」，來搶攻1111光棍節商機。凡身分證字號加出身年月日有2個1以上的民眾，就能免費拿消費抵用券。宜蘭市長江聰淵表示，越多1越光棍，這次將送出面額超過17萬元的「Yes!券」。

每逢1111光棍節到來，東門觀光夜市都會舉辦促銷活動，今年與宜蘭市公所一同祭好康。「東門夜市，光棍Yes!－11贈好禮」活動為11月5日、6日晚間6點起，每日送出面額50元「Yes!券」，限量1400張。民眾只要在東門夜市（和睦路近新興路側）出示身分證或健保卡正本，身分證字號加出生年月日「有2個「1」以上者，就可獲至少2張「Yes!券」。

如果民眾不能親自到場參與，宜蘭市公所貼心加碼推線上預約登錄，11月5日當天晚間6點起，前300位幸運兒在官網完成登錄「1」的數量，11月8日至11日每晚6點到10點，可至東門夜市管理委員會辦公室領取「Yes!券」。

疫情衝擊夜市經濟，宜蘭市公所表示，今年活動經費比往年增加2倍以上，「Yes!券」至少會發出3400張，總金額17萬元以上，就是希望能鼓勵觀光客、在地居民多來消費，「民眾有幾個1，就給幾張Yes!券」，作為東門夜市合作商店的消費使用，使用期限為12月19日。詳情可上臉書粉專「宜蘭市市場文化發展聚落」或官網「2021好市成雙購物季」查詢。

江聰淵提醒，「Yes!券」的存根聯一定要留下來，屆時還有12月23日抽獎活動，大獎不只Gogoro、iPhone，甚至多項家電好禮，「這是一舉數得」。他說，東門夜市吃喝玩樂通通有，歡迎來多多捧場。東門觀光夜市管理委員會長王健一表示，環境每日整理得舒適，絕對不會讓民眾失望。

宜蘭市公所攜手東門觀光夜市，11月5日、6日推出1111光棍節聯名活動。記者林佳彣／攝影
宜蘭市公所攜手東門觀光夜市，11月5日、6日推出1111光棍節聯名活動。記者林佳彣／攝影
宜蘭市長江聰淵表示，越多1越光棍，將送出面額超過17萬元的「Yes!券」。記者林佳彣／攝影
宜蘭市長江聰淵表示，越多1越光棍，將送出面額超過17萬元的「Yes!券」。記者林佳彣／攝影
凡身分證字號加出身年月日有2個1以上的民眾，就能免費拿「Yes!券」，作為東門夜市的消費抵用。本報系資料照。
凡身分證字號加出身年月日有2個1以上的民眾，就能免費拿「Yes!券」，作為東門夜市的消費抵用。本報系資料照。

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