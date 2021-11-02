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新生入學禮物保固9年 台東排灣族手工包遊客愛買

中央社 / 台東縣2日電

台東縣南迴線排灣族部落媽媽手工製作的排灣族傳統包，許多學校購買贈送給幼兒園新生當書包，可保固9年，遊客也非常喜歡搶著購買，訂單已排到明年。

「這是最貴的書包」台東縣達仁鄉古姓婦女說，她3個小孩入學後都收到學校贈送充滿排灣族風的書包，一般書包都是幾百元，這個書包完全免費，還有保固，破了可回去修補。

12年前「八八風災」過後，台東縣大武鄉大鳥部落的婦女為創造就業機會組成「芭札筏布工坊」，提供部落媽媽們在部落工作機會，手工製作有原住民圖騰的傳統包包，沒想到獲得遊客青睞，也成為部落學童書包。

布工坊經理王曉彤今天接受記者訪問時表示，布工坊除販售傳統包給遊客外，還以優惠價格嘉惠部落小學，1個手工便當袋加上1個手工書包，原本1組要價新台幣4000元，布工坊以1000元價格賣給學校。

王曉彤指出，學校運用教育部補助款購買給新生當作入學禮，小朋友在幼稚園入學時免費獲得1個餐袋及書包，幼稚園3年再加上小學6年、總共9年期間，全部保固。

古姓婦女說，如果破損或弄髒，還能拿回去布工坊免費維修，她的小孩都非常喜歡這款書包，有排灣族部落風格又耐用，有時候碰到遊客還可很開心地為遊客講解書包特色及意涵。

記者詢問學校，目前南迴公路沿線有背這款書包或餐袋的學校有安朔國小、新化國小、大武國小及大鳥國小共72名學生；至於工作坊的遊客訂單，也排到明年初。

排灣族 台東

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