台東南迴安朔高架橋隔音牆完成 大幅改善噪音問題

省道台9線南迴改前年底通車，且自去年6月30日試辦開放大型重機車並通行後，吸引來自各地車友，但重機轟隆聲響，卻影響安朔高架橋旁的在地村民安寧，希望設置隔音設施；經立委劉櫂豪及伍麗華增取經費560萬元，公路單位完成設置，大幅改善噪音問題。

劉櫂豪說，南迴公路陸續開放非管制大貨車及大型重機通行，道路噪音日益增加，當地居民陳情反映後，他及伍麗華多次與公路總局召開協調會議，爭取560萬元，由公路總局研議規畫隔音牆施做。今年8月開工，提早12天完工，讓當地居民的生活品質有所提升。

前年12月23日通車的南迴改台東端，去年6月30號正式開放黃牌、紅牌大型重機車試行，其中也包括長4.6公里南迴改森永草埔隧道，因為是國內長隧道第一次開放大型重機行駛，吸引不少各地騎士前來朝聖，但隨之而來的噪音問題卻影響地方，居民抗議陳情。

「回聲真的很大！重聽都聽得到。」達仁鄉安朔村溫姓村民說，自試辦開放大重機通行，從早到晚都聽到轟隆聲音呼嘯而過，2、3輛就算了，幾乎是一整群車隊，老人家和小孩都會被嚇到，不裝隔音牆是不行的。現在裝上隔音牆後，噪音真的改善很多，幾乎聽不到車聲。