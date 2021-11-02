嘉縣也有金城武樹？ 縣府廣場巨大雨豆樹成精神象徵

去年歲末，嘉義縣政府邀在地國際藝術家王文志，將縣府廣場草坪30年的巨大雨豆樹，裝飾佈置成「希望之樹」裝置藝術，最近振興市集、模範父親表揚活動，都在樹下舉辦，高聳挺拔雨豆樹吸睛，縣府將營造這棵精神象徵的「希望樹」，成為觀光亮點的「金城武」樹。

農業處說，這棵30年前縣治遷建栽種的雨豆樹，樹大成蔭，胸徑94.8公分，樹高22.18公尺，樹冠幅609平方公尺，還不是列管老樹，日前振興市集在樹下草坪舉辦，有親子攀樹活動，延期的父親節表揚活動也在此舉行。

去年歲末，迎接金牛年，縣府邀地國際藝術家王文志將巨大雨豆樹，裝飾佈置成「希望之樹」裝置藝術，由直立竹材及創意燈籠裝飾，白天表現節慶氣氛，夜間鮮艷繽紛吸睛，讓縣治充滿獨特豐收氣息！

王文志說，嘉縣18鄉鎮有山海平原的美景，他將「山中竹」、「海水母」、歡樂燈等元素融合，營造幸福極光的美好家園感受。縣長翁章梁去年底率縣府團隊，在樹下點燈祈福，寫祈福竹片，祈願新嘉義越來越好！