愛喝到賣咖啡 陳姿燁自創馬加祿莊園風味獲獎

喜歡喝咖啡，曾在星巴克工作，陳姿燁6年前返回花蓮老家跟著阿公一起種咖啡，也接手媽媽的咖啡店，自創「馬加祿莊園」品牌，今年首次報名花蓮縣精品咖啡評鑑，獲銀質獎。

「第一次參賽就得獎，有些意外，也很開心；客人說我的咖啡風味乾淨，喝到最後變涼了會有紅豆湯的風味」33歲的陳姿燁接受中央社記者訪問表示，咖啡樹種在海岸山脈約300公尺高的富里鄉馬加祿山區，可能受到旁邊牛樟樹、柚子樹的影響，咖啡的木質風味濃郁。

花蓮縣政府自2017年推動辦理精品咖啡評鑑，今年邁入第5屆，花蓮縣政府農業處指出，這次評鑑共有50支生豆送件參賽，分為有機咖啡組29件與一般咖啡組21件，共有26名農民參賽，參賽莊園及生豆件數創歷年來最多。

樣品繳交後由主辦單位隨機編碼密封，依台灣國產精品咖啡評鑑辦法及美國精品咖啡協會標準進行評鑑，過程分為生豆物理篩選及杯測評鑑，咖啡杯測以香氣、風味、餘韻、酸質、醇感、平衡感與綜評等項目等評分。

花蓮縣政府發布新聞稿指出，北回歸線經過花蓮，讓花蓮擁有山與海的菁萃。花蓮縣一直以來深耕有機農業，今年花蓮評鑑特別分為「有機咖啡」與「一般咖啡」兩個組別，期望鼓勵農友能往精品咖啡的方向發展，提升農產品的附加價值，進而創造商機。

除了評鑑活動，花蓮縣政府也同步規劃咖啡後製加工理論與實務課程、花蓮咖啡品質自主管理杯測坊等相關輔導活動，為農友增能培力，提升花蓮精品咖啡的質與量。

花蓮縣政府今天舉辦獲獎農友頒獎典禮，19日至22日將帶著咖啡農友們北上進駐台北南港展覽館舉辦的台灣國際咖啡展－花蓮特色館。