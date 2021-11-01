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影／基隆市獅球里韌性社區兵棋推演 災害發生減少災損

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市仁愛區獅球里辦公室今天舉辦「韌性社區」兵棋推演，實地踏勘里內災害潛勢現場。圖／基隆市消防局提供
基隆市仁愛區獅球里辦公室今天舉辦「韌性社區」兵棋推演，實地踏勘里內災害潛勢現場。圖／基隆市消防局提供

基隆市仁愛區獅球里辦公室今天舉辦「韌性社區」兵棋推演暨災害潛勢現場踏勘活動，協力團隊學者出席，與獅球里長林錦榮等里內防災夥伴20多人，一同進行社區可能發生災害的情境推演，設想發生常見的風災、水災及震災時，如何強化在地防救災體系應變處理能力，減少災損及預防惡化。

消防局表示，現今極端氣候成為常態，天氣變化劇烈，短、延時強降雨型態日益明顯。基隆市有95%以上為丘陵地形，一旦短時間內發生暴雨，容易造成坡地災害以及低窪地區淹水。如何在大雨來臨時，及時的辨識出風險，提早因應疏散避難，在平時就要做好準備。

獅球里今天下午舉辦「韌性社區」兵棋推演暨災害潛勢現場踏勘活動，深耕協力團隊中華科技大學教授洪志評、海洋大學教授蘇元風、仁愛區公所課長陳德和與獅球里長林錦榮等人，一同進行社區可能發生災害的情境推演。

社區環境踏勘由兩位教授帶領里民走訪里內歷史災害淹水點位，洪志評說，遇到坡地災害發生時，最重要的就是要有自救的概念及能力，平時除了培養防救災技能，更需對環境危險因子提高警覺，並擁有災情查、通報能力，以利第一時間傳遞災情情資，讓左右鄰居得以避難逃生。

洪志評說，平時若有檢查社區周遭排水溝，隨時保持水路暢通，暴雨來臨時特別留意擋土牆排水孔是否堵塞及邊坡狀況，及時復原，就能降低災害發生及減少災害損失。曾經發生過崩塌的地點，即使有作加固設施，當大雨發生仍需提高警覺，甚至要請社區成員多加巡視，注意邊坡狀況。

消防局長陳龍輝表示，推動韌性社區有助提升社區民眾對災害的風險管理，提高危機意識，凝聚社區向心力，培養其自助互助能力。里民對常見的坡地地形多一分了解，災害來臨前便可以做好準備工作。

基隆市仁愛區獅球里辦公室今天舉辦「韌性社區」兵棋推演，實地踏勘里內災害潛勢現場。圖／基隆市消防局提供
基隆市仁愛區獅球里辦公室今天舉辦「韌性社區」兵棋推演，實地踏勘里內災害潛勢現場。圖／基隆市消防局提供
基隆市仁愛區獅球里辦公室今天舉辦「韌性社區」兵棋推演，實地踏勘里內災害潛勢現場。圖／基隆市消防局提供
基隆市仁愛區獅球里辦公室今天舉辦「韌性社區」兵棋推演，實地踏勘里內災害潛勢現場。圖／基隆市消防局提供
基隆市仁愛區獅球里辦公室今天舉辦「韌性社區」兵棋推演，實地踏勘里內災害潛勢現場。圖／基隆市消防局提供
基隆市仁愛區獅球里辦公室今天舉辦「韌性社區」兵棋推演，實地踏勘里內災害潛勢現場。圖／基隆市消防局提供

基隆 暴雨 大學教授

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