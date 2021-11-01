花蓮市科技執法成效顯著 車禍減少4成

花蓮市中山路沿途有許多商家，常有民眾貪圖方便併排違停，警方在5月中建置啟用科技執法設備，於5個路口、7個執法設備，針對6大類違停拍照取證並開罰。警方統計，至10月25日止共取締7153件，車禍也減少4成，提醒民眾遵守規定，勿違規停車。

花蓮縣議會今天舉行第19屆第6次定期大會，縣長徐榛蔚進行施政總報告，針對今年5月上路的科技執法，表明成效不錯，對於維護交通安全讚譽有加。

中山路商圈是交通熱點，尤其中山、公正路口有排隊美食公正包子店，吸引許多自駕遊客停車購買，卻時常有人並排停車、紅線違停等，引發交通亂象，其中外地客違規就佔了6成。

縣警局向中央爭取300萬元，在中山路與中華路、中正路雙向、公正街、公園路、明智街及建中街共7個違停熱點路口，建置科技執法設備，系統24小時偵測，若違規停車將拍照取證並逕行取締。

花蓮縣警局為阻止違停情形，在中山路建置交通違規科技執法系統，根據警方統計，該路段今年5月14日前，尚未實施科技執法前，共發生112件交通事故，平均每月發生24.9件；自啟用科技執法後，至10月25日共開罰7153件，前三名包括紅線停車4847件、停車車種不依規定940件、在公車招呼站10公尺內停車573件。

而車禍數量也有減少的趨勢，自5月15日至10月25日車禍共有89件，跟去年同期比較，車禍有147件，減少約4成。