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花蓮市科技執法成效顯著 車禍減少4成

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮市中山路違停嚴重，警方建置科技執法設備，已於5月15日啟用。圖／警方提供
花蓮市中山路違停嚴重，警方建置科技執法設備，已於5月15日啟用。圖／警方提供

花蓮市中山路沿途有許多商家，常有民眾貪圖方便併排違停，警方在5月中建置啟用科技執法設備，於5個路口、7個執法設備，針對6大類違停拍照取證並開罰。警方統計，至10月25日止共取締7153件，車禍也減少4成，提醒民眾遵守規定，勿違規停車。

花蓮縣議會今天舉行第19屆第6次定期大會，縣長徐榛蔚進行施政總報告，針對今年5月上路的科技執法，表明成效不錯，對於維護交通安全讚譽有加。

中山路商圈是交通熱點，尤其中山、公正路口有排隊美食公正包子店，吸引許多自駕遊客停車購買，卻時常有人並排停車、紅線違停等，引發交通亂象，其中外地客違規就佔了6成。

縣警局向中央爭取300萬元，在中山路與中華路、中正路雙向、公正街、公園路、明智街及建中街共7個違停熱點路口，建置科技執法設備，系統24小時偵測，若違規停車將拍照取證並逕行取締。

花蓮縣警局為阻止違停情形，在中山路建置交通違規科技執法系統，根據警方統計，該路段今年5月14日前，尚未實施科技執法前，共發生112件交通事故，平均每月發生24.9件；自啟用科技執法後，至10月25日共開罰7153件，前三名包括紅線停車4847件、停車車種不依規定940件、在公車招呼站10公尺內停車573件。

而車禍數量也有減少的趨勢，自5月15日至10月25日車禍共有89件，跟去年同期比較，車禍有147件，減少約4成。

警方表示，取締違規停車包括路口範圍、設有禁止停車，或臨時停車標線處所、併排、黃網線範圍、行人穿越道標線範圍等處違規停車，或停車時間、位置、方式、車種不依規定等6大類，呼籲用路人遵守交通規則，不要跟荷包過不去。

花蓮縣警局在中山路段設置科技執法設備，尤其中山路、公正街口違停嚴重。記者王思慧／攝影
花蓮縣警局在中山路段設置科技執法設備，尤其中山路、公正街口違停嚴重。記者王思慧／攝影
花蓮縣議會今天舉行第19屆第6次定期大會，縣長徐榛蔚進行施政總報告，針對今年5月上路的科技執法，表明成效不錯。記者王思慧／攝影
花蓮縣議會今天舉行第19屆第6次定期大會，縣長徐榛蔚進行施政總報告，針對今年5月上路的科技執法，表明成效不錯。記者王思慧／攝影
花蓮縣警局在中山路段設置7組科技執法設備，自動偵測違停車輛。記者王思慧／攝影
花蓮縣警局在中山路段設置7組科技執法設備，自動偵測違停車輛。記者王思慧／攝影
花蓮中山路時常有人違停公車停車格，全被科技執法設備拍下。圖／警方提供
花蓮中山路時常有人違停公車停車格，全被科技執法設備拍下。圖／警方提供

違停 車禍 花蓮

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