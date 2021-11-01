基隆嶼5萬人登島今封島 明年開放日期另行公布

基隆市政府今天表示，「台灣龍珠」基隆嶼今年開放旅遊時間昨天結束，吸引超過5萬人觀光攬勝。基隆嶼今天起「封島」，禁止遊客前往遊憩，明年重新開放時間另行公布。封島期間可讓島上生態休養生息，市府也會整修相關旅遊設施，提供遊客更妥善的旅遊品質。

基隆嶼長約960公尺，寬約400公尺，最高海拔182公尺。基隆嶼多年前就曾開放民眾登島，2013年蘇力颱風造成碼頭設施嚴重受損，封島5年，2019年重新開放。

市府今年3月15日起開放民眾預約搭船前往基隆嶼遊玩，期限到10月31日。民眾可視旅遊時間安排搭船環島或登島。島上有環島步道和登山步道，遊客可在岸際欣賞生態和美景，也可走到山頂燈塔附近享受360度美景。

今年5月上旬國內爆發新冠肺炎本土疫情後，基隆嶼重新封島，等到7月「微解封」，市府規畫降載方案，要求載客人數減量成行，不巧又遇上颱風造成基隆嶼碼頭、步道受損，延誤開放時間。

基市府觀光及城市行銷處長曾姿雯說，基隆嶼觀光今年新增「環島成就達成」、「登頂成功證明」2處拍照打卡亮點，與船家合作預約登島相當搶手。雖受疫情及颱風干擾船期，統計仍有5萬零726人前往旅遊。