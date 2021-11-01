綠島淨灘清356公斤垃圾 台東縣府邀生態講師助海廢再利用

台東縣環保局日前在綠島鄉楠仔湖舉辦淨灘，當地生態講師號召下，41名遊客、鄉民參加，共清出重量356公斤的垃圾；環保局邀在地生態講師透過回收海廢改成寄居蟹家的交換所、廢棄浮球加工藝品等，達到再利用效果。

環保局統局統計，綠島鄉楠仔湖淨灘清出淨灘垃圾總重量356公斤，其中寶特瓶共撿拾34公斤，浮球220公斤。

今年環保局首邀當地生態講師，針對海廢問題進行討論，同步進行海廢回收資源，並透過在利用來美化環境，更推出寄居蟹家的交換所、廢棄浮球改變成加工藝品等，達到再利用的成果。

環保局表示，這些淨灘撿拾到的廢棄物，經回收加工後，可化身成美麗風車及造型菸灰缸，同時將髒亂環境美化，也減少亂丟菸蒂的現象，更維護綠島居住環境。