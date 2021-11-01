花蓮客庄小旅行吸引1萬多人參與 傳承文化促旅遊市場

花蓮「客鼓鳴心鼓王爭霸戰」受疫情影響延期辦理，除了在瑞穗鄉擁有百年歷史的富源保安宮前，推出陸上水舞秀外，還有12梯次客庄小旅行，整場活動吸引1萬2000多人次參與，也為地方帶來逾1000萬元經濟產值，讓當地不少受疫情影響的業者看見旅遊市場曙光，縣府也與遊客相約明年見。

瑞穗鄉富源保安宮有133年歷史，是花蓮最早的城隍廟，而「客鼓鳴心鼓王爭霸戰」已連辦超過20年。縣府客家事務處長彭偉族表示，原先在暑假舉辦，因疫情從暑假延期到秋天，今年「客鼓鳴心光彩拔仔庄」主場在保安宮，並辦理陸上水舞秀及客庄小旅行，希望讓遊客造訪地方欣賞到客庄風情。

彭偉族指出，客庄小旅行在10月每周末辦理，共有12場次，不但帶來觀光人潮，更大幅促進當地小農攤商經濟活動。小旅行除帶領遊客體驗客家染布DIY、搭乘富興小火車，還能參觀當地居民的信仰中心保安宮，認識當地的客家文化。