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花蓮客庄小旅行吸引1萬多人參與 傳承文化促旅遊市場

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮客庄小旅行吸引1萬多人參與，促進地方旅遊市場。圖／花蓮縣政府提供
花蓮客庄小旅行吸引1萬多人參與，促進地方旅遊市場。圖／花蓮縣政府提供

花蓮「客鼓鳴心鼓王爭霸戰」受疫情影響延期辦理，除了在瑞穗鄉擁有百年歷史的富源保安宮前，推出陸上水舞秀外，還有12梯次客庄小旅行，整場活動吸引1萬2000多人次參與，也為地方帶來逾1000萬元經濟產值，讓當地不少受疫情影響的業者看見旅遊市場曙光，縣府也與遊客相約明年見。

瑞穗鄉富源保安宮有133年歷史，是花蓮最早的城隍廟，而「客鼓鳴心鼓王爭霸戰」已連辦超過20年。縣府客家事務處長彭偉族表示，原先在暑假舉辦，因疫情從暑假延期到秋天，今年「客鼓鳴心光彩拔仔庄」主場在保安宮，並辦理陸上水舞秀及客庄小旅行，希望讓遊客造訪地方欣賞到客庄風情。

彭偉族指出，客庄小旅行在10月每周末辦理，共有12場次，不但帶來觀光人潮，更大幅促進當地小農攤商經濟活動。小旅行除帶領遊客體驗客家染布DIY、搭乘富興小火車，還能參觀當地居民的信仰中心保安宮，認識當地的客家文化。

彭偉族表示，今年活動最特別的是在保安宮前廣場展演水舞秀，是花蓮地區創舉，加上原住民、客家團體才藝表演、街頭藝人等精彩表演，吸引大批外地遊客前來駐足欣賞，替夜晚寧靜的客庄帶來熱鬧氣氛。在假日市集部分，各式客家特色靚染布文創商品進駐，還有拔仔庄特有點心，也帶給地方小農觀光商機。明年若順利，將繼續舉辦客家活動，傳承文化之餘，更促進地方旅遊市場，一舉兩得。

今年「客鼓鳴心光彩拔仔庄」主場在瑞穗鄉保安宮，讓遊客造訪地方欣賞到客庄風情。圖／花蓮縣政府提供
今年「客鼓鳴心光彩拔仔庄」主場在瑞穗鄉保安宮，讓遊客造訪地方欣賞到客庄風情。圖／花蓮縣政府提供

保安宮 疫情 花蓮

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