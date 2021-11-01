協和電廠轉型 蔡適應：燃油轉型燃氣 空汙將有根本改善

台電推動基隆協和電場更新改建，立委蔡適應今天表示，對政府能源轉型表示肯定。協和電廠從燃油發電廠轉型為燃氣發電廠，對空氣汙染將有根本改善，多數基隆市民抱持樂觀正面態度。他長期緊盯經濟部、台電相關規畫，務必確保協和重油機組2024年如期除役。

台電目前規劃協和以填海造陸建造永久站，蔡適應說，他個人與民間團體立場一致，建議將「浮動式天然氣接收站FSRU」作為優先選項。站在國家整體能源政策，供電穩定有其重要性，他會尊重環評委員專業判斷的決定。

蔡適應表示，在兩屆立委任內，提出「海洋汙染防治法」修法，參考「森林法」將自然保護區、國家自然公園、野生動物重要棲息環境、水產動植物繁殖保育區等納入海保法範疇，顯見他對海洋生態保育的重視。