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協和電廠轉型 蔡適應：燃油轉型燃氣 空汙將有根本改善

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導
立委蔡適應今天表示，基隆協和發電廠從燃油發電轉型為燃氣發電，對空氣汙染將有根本改善。圖／立委蔡適應服務處提供
立委蔡適應今天表示，基隆協和發電廠從燃油發電轉型為燃氣發電，對空氣汙染將有根本改善。圖／立委蔡適應服務處提供

台電推動基隆協和電場更新改建，立委蔡適應今天表示，對政府能源轉型表示肯定。協和電廠從燃油發電廠轉型為燃氣發電廠，對空氣汙染將有根本改善，多數基隆市民抱持樂觀正面態度。他長期緊盯經濟部、台電相關規畫，務必確保協和重油機組2024年如期除役。

台電目前規劃協和以填海造陸建造永久站，蔡適應說，他個人與民間團體立場一致，建議將「浮動式天然氣接收站FSRU」作為優先選項。站在國家整體能源政策，供電穩定有其重要性，他會尊重環評委員專業判斷的決定。

蔡適應表示，在兩屆立委任內，提出「海洋汙染防治法」修法，參考「森林法」將自然保護區、國家自然公園、野生動物重要棲息環境、水產動植物繁殖保育區等納入海保法範疇，顯見他對海洋生態保育的重視。

蔡說，環境保育與能源供應絕非零和競爭，他期盼能在兩者間取得共識，讓基隆海洋環境獲得永續發展，也讓電力供應分散風險、經濟成長穩定向前。

立委蔡適應今天表示，基隆協和發電廠從燃油發電轉型為燃氣發電，對空氣汙染將有根本改善。圖／立委蔡適應服務處提供
立委蔡適應今天表示，基隆協和發電廠從燃油發電轉型為燃氣發電，對空氣汙染將有根本改善。圖／立委蔡適應服務處提供

蔡適應 基隆 台電

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