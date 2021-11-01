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破袋檢查使垃圾清運大延遲 宜蘭市要民眾做好分類

聯合報 / 記者戴永華／宜蘭即時報導
疫情趨緩後，宜蘭市加強垃圾破袋檢查，卻使得垃圾車清運時間大延宕，市公所今天表示，仍會堅持進行破袋檢查，請民眾要做好分類。記者戴永華／攝影
疫情趨緩後，宜蘭市加強垃圾破袋檢查，卻使得垃圾車清運時間大延宕，市公所今天表示，仍會堅持進行破袋檢查，請民眾要做好分類。記者戴永華／攝影

疫情趨緩後，宜蘭市公所恢復垃圾破袋檢查，使得清運垃圾的時間因為破袋檢查而大延宕，民眾苦等抱怨。市長江聰淵今天表示，大家有義務配合做好垃圾分類，拜託落實，這個月如果還做不好，不好意思，市公所會再加強破袋檢查頻率。

今年5月份爆發新冠肺炎疫情，由於一次性餐具變多，站在防疫優先角度，全縣暫停垃圾破袋檢查，後來疫情趨緩後，9月份恢復檢查，很多民眾未分類的習慣仍改不過來。

宜蘭市公所在收取垃圾時加強破袋檢查，若民眾丟擲的垃圾袋中被查到混雜未分類的資源垃圾，整包退回，此舉也使得垃圾車行駛時間延後，有民眾擰著垃圾等候收取垃圾，最長苦等1個小時，抱怨連連。

市長江聰淵今天表示，清潔隊把垃圾送進焚化爐時，9月份縣環保局抽查，10包垃圾中只有2包垃圾分類過關，列入不及格；10月份市公所破袋檢查民眾丟擲的垃圾，10份縣環保局再度抽查時，10包中有6包通過，低空掠過算合格。

江聰淵預告這個月還是要破袋檢查，請民眾配合，如果這個月宜蘭市再被查出不合格的話，「不好意思啦」，市公所會增加強制破袋檢查的頻率，請民眾體諒。

若因此造成收取垃圾的時間延後，市公所請民眾下載清運垃圾APP，可掌握垃圾車的最新收取動態，不必一直站在外面等。

垃圾分類做好，有助於延長宜蘭縣焚化爐使用壽命，江聰淵說，縣焚化爐使用已經25年了，做好垃圾分類是國民應盡的義務，拜託大家落實，讓焚化爐可以延長運轉，市公所收運垃圾也更能更順暢。

丟擲垃圾前要做好分類，宜蘭市公所會持續破袋稽查，民眾若被查到一般垃圾混雜資源垃圾，市公所要求整包退回。圖／環保局提供
丟擲垃圾前要做好分類，宜蘭市公所會持續破袋稽查，民眾若被查到一般垃圾混雜資源垃圾，市公所要求整包退回。圖／環保局提供
丟擲垃圾前要做好分類，宜蘭市公所會持續破袋稽查，民眾若被查到一般垃圾混雜資源垃圾，市公所要求整包退回。圖／市公所提供
丟擲垃圾前要做好分類，宜蘭市公所會持續破袋稽查，民眾若被查到一般垃圾混雜資源垃圾，市公所要求整包退回。圖／市公所提供

江聰淵 垃圾分類 宜蘭

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