台東低碳旅遊獲好評 預計11月推今年最終場

為推廣遊客多使用低汙染車輛，以及台東旅遊，縣府環保局每年都會推出三場低碳旅遊，今年分別在4月、9月在綠島與都蘭辦理獲廣大迴響，目前仍在籌備金峰鄉最終場次。

縣府環保局指出，台東縣環保局今年分別在4月、9月在綠島與都蘭辦理低碳旅遊，獲廣大迴響，目前正積極籌備最終場次金峰鄉低碳旅遊，預計將於11月13日辦理。

縣府指出，台東特有的原民低碳遊程，可體驗在地飲食及認識原民部落特色文化，遊程包含太麻里櫻木花道平交道、正興村石板文化、充電站介紹、低碳飲食實驗室、DIY洛神蜜餞製作、慢步天空步道及山神的饗宴等。

為鼓勵民眾多使用電動機車，環保局表示，會持續辦理電動機車低碳旅遊體驗活動，讓民眾可騎乘電動機車慢遊台東，品嚐在地美食、融入在地文化以及欣賞旅途中的著名美景。

今年金峰鄉低碳旅遊活動，環保局呼籲，想參加的民眾可追蹤「電動機車購買補助申請」粉絲專頁，可即時獲知報名資訊。