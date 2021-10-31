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台東縣府將編列280萬元 助東河、長濱修繕部落設施

聯合報 / 記者陳弘逸／台東即時報導
台東長濱鄉大俱來部落海祭廣場，有一棟兩層樓的舊機房階梯已腐鏽，居民期盼縣府能整建並美化。圖／縣府提供
台東長濱鄉大俱來部落海祭廣場，有一棟兩層樓的舊機房階梯已腐鏽，居民期盼縣府能整建並美化。圖／縣府提供

台東縣東河鄉美蘭、泰源天主堂周邊排水系統不佳危及道路與住家，長濱鄉大俱來部落海祭文化場域周邊老舊設施需整建，縣議員接獲地方陳情向縣府反應，縣長饒慶鈴今天分別前往兩地視察，傾聽居民需求，縣府將會編列280萬經費研擬改善。

縣議員高美珠接獲民眾陳情，東河鄉美蘭、泰源天主堂因教堂周邊排水系統不佳，大雨經常造成鄰近道路與住家積淹水，影響人車通行也危及周遭住戶安全。

此外，長濱鄉大俱來部落海祭廣場，早年為部落漁民機動漁船上岸停靠的地方，近年漁民不再出海補魚，場域改為部落海祭活動場所，該處兩層樓舊機房階梯已腐鏽，需整建美化，議員楊秋珍也藉議會質詢向縣府反應。

饒慶鈴今天會同縣府原民處長方銘總、縣議員、鄉長等民代，分別前往東河鄉及長濱鄉視察，美蘭及泰源兩處天主堂改善工程各需100萬元經費；至於大俱來部落海祭文化場域設施，依據去年建議案，所需經費為80萬元；經視察，縣府將編列280萬元經費，預計今年底發包，最快明年初動工。

饒慶鈴說，針對美蘭、泰源天主堂周邊排水問題，將指示縣府原民處會同東河鄉公所妥善規畫，共同解決修繕問題，另大俱來部落海祭文化場域，具傳統祭儀及原民文化體驗功能，也會協助長濱鄉公所依部落居民意見與需求予以整建，改善海祭場域周遭邊環境。

台東縣長饒慶鈴（右二）今天前往台東東河鄉美蘭、泰源兩處天主堂視察。圖／縣府提供
台東縣長饒慶鈴（右二）今天前往台東東河鄉美蘭、泰源兩處天主堂視察。圖／縣府提供

饒慶鈴 漁民

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