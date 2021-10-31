柯文哲嗆基捷「炒地皮」 林右昌：充分運用公有地別亂抹黑

台北市長柯文哲今在苗栗抨擊基隆捷運案，不把國家的錢當錢，變更路線只是為了炒地皮。基隆市長林右昌回應，基隆端路線幾乎都在原有馬路上，並充分運用公有地開發場站，不會有私人土地徵收問題，事實剛好跟柯說的相反，請停止惡意抹黑。

台灣民眾黨苗栗縣黨部今天開幕，黨主席柯文哲出席時表示，基捷爭議林右昌回他「這也不是花你的錢」，這就是重點，因為花的是國家的錢。以他在台北蓋捷運的經驗，基捷400多億元絕對蓋不起來。現在換路線，多兩個站，要多多少錢、路線都不知道，預算編得出來，不要騙了。換路線就是要炒地皮，捷運也不一定要蓋，只要講一講，土地價格就上來。

聽到柯文哲「基隆捷運換路線是為了炒地皮」的說法，林右昌不禁哈哈大笑，表示基隆捷運採高架興建，在基隆境內路線幾乎都在馬路上，並不會有私人土地徵收的問題，「很抱歉讓柯市長揮棒落空了」。

林右昌表示，柯文哲是「好命子，吃米不知米價」，柯要台北端地下化，基隆捷運就增加87.9億元，光南港端多一個地下車站，就要增加40億元左右。他自己非常清楚，怎麼會裝傻說不知道怎麼算出來的呢？

林右昌表示，北捷文湖線規劃時是328億元，後來追加到680億元，增加一倍多預算，柯是否也該好好解釋為什麼這麼貴？基隆捷運的車站造價與土木工程，只有台北市環狀線一半的價錢，柯是不是也應該解釋，台北市蓋捷運為什麼要花比基隆捷運貴一倍的價錢。

林右昌說，他覺得柯市長很可憐，當了民眾黨主席後變得更可憐，滿腦袋裡只有政治鬥爭思維，亂批只會踢到鐵板，基隆捷運剛好誤打誤撞，證明柯亂花錢。