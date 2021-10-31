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學音樂的孩子不會變壞 愛樂福協會免費下鄉教樂器

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導
參與音樂營的孩子努力練習烏克麗麗，希望能上台演奏悅耳的歌曲。圖／愛樂福關懷文創發展協會提供
參與音樂營的孩子努力練習烏克麗麗，希望能上台演奏悅耳的歌曲。圖／愛樂福關懷文創發展協會提供

花蓮偏鄉孩子普遍學習資源不足，多是隔代教養家庭，容易誤入歧途，愛樂福關懷文創發展協會看見孩子的需要，在玉里鎮舉辦為期2天的「逐夢少年反毒品格音樂營」，教導孩子們學習樂器，並在玉里鎮民廣場站上發表會舞台，增加自信心及成就感，更邀請戒毒者宣導毒品危害，讓孩子走上正途。

今年受疫情的影響，暑假期間孩子們的休閒活動全暫停，趁著疫情稍微趨緩時，愛樂福協會在10月的最後一個周末，於玉里鎮舉辦逐夢少年音樂營，吸引很多小朋友參與。

愛樂福協會理事長王澤民表示，偏鄉的孩子自信心通常不足，可能就連講話都很小聲，協會每年舉辦的音樂營，是用音樂激勵小朋友的信心。這次帶來的樂器有烏克麗麗、木箱鼓及電子鋼琴，邀請孩子們摸索學習，很多人從完全不會到能演奏曲子，大概6小時就能學會，孩子臉上都充滿笑容，也對自己更有信心。

「除了學音樂外，營隊還有反毒宣導」王澤民指出，若家庭無法給予支持和關心，孩子很容易交到壞朋友，甚至染毒誤入歧途，因此特別邀請戒毒者現身說法，說明毒品帶來的後果，也透過小遊戲宣導不要碰毒品，寓教於樂的方式，傳達反毒的觀念。

王澤民說，協會更邀請藝人阿BEN、小可一家五口，出席今晚6點在玉里鎮民廣場舉辦的音樂營晚會，孩子也將上台表演，利用樂器譜出悅耳的樂章，展現辛苦練習的成果，相信每個人都能留下美好回憶。

愛樂福協會在玉里鎮舉辦「逐夢少年反毒品格音樂營」，不只免費教學樂器，更宣導反毒，讓孩子走上正途。圖／愛樂福關懷文創發展協會提供
愛樂福協會在玉里鎮舉辦「逐夢少年反毒品格音樂營」，不只免費教學樂器，更宣導反毒，讓孩子走上正途。圖／愛樂福關懷文創發展協會提供
愛樂福協會提供烏克麗麗、木箱鼓及電子鋼琴，讓孩子們學習，藉此增加自信心。圖／愛樂福關懷文創發展協會提供
愛樂福協會提供烏克麗麗、木箱鼓及電子鋼琴，讓孩子們學習，藉此增加自信心。圖／愛樂福關懷文創發展協會提供

反毒 偏鄉 花蓮

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