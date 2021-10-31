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宜蘭振興經濟戶外教學預算卡關？議員解釋暫保留未刪除

聯合報 / 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭縣為了振興經濟，補助國中小學進行戶外教學，但補助預算卻在議會卡關；縣議員解釋，目前這筆預算是暫時保留，並未刪除。本報資料照
宜蘭縣為了振興經濟，補助國中小學進行戶外教學，但補助預算卻在議會卡關；縣議員解釋，目前這筆預算是暫時保留，並未刪除。本報資料照

國內疫情趨緩，宜蘭縣政府為了振興經濟發展，補助各校前往觀光工廠、農場及博物館進行戶外教學，這筆追加預算卻在縣議會卡關，引起議論。縣議員表示，是連同其他預算暫時被保留，這筆預算不會刪除，孩子們在年底前可以進行戶外教學。

疫情使得宜蘭各觀光工廠等相關旅宿業經營受到嚴重影響，這次縣政府透過「樂遊蘭陽學習趣」全額補助各校戶外教學的車資、門票及保險等費用，讓業者與學生都開心，目前將近有80團提出申請。

最近縣政府教育處卻公告通知各校該計畫暫停受理申請，引來教師及學生議論紛紛，經詢問是這筆經費送到縣議會審查時沒有通過。

縣議會最近審查各局處編列的追加預算，縣政府編列這筆570萬元的振興經濟「樂遊蘭陽學習趣」經費，在縣議會遭保留沒通過，縣府的美意恐落空。有學校表示，預算如果再卡關，今年底前執行計畫時間緊迫，各校恐怕來不及辦完戶外教學，觀光工廠、農場及博物館受理安排遊程也會困擾。

部分綠營議員保留預算，根據民進黨縣議會黨團總召陳俊宇表示，這筆預算編列在縣府工商旅遊處的振興經濟方案總共7900多萬元，其中500萬元購買消防裝備是沒問題，部分議員對於剩下的7400萬元有意見，所以才連同戶外教學570萬元經費，全數都被保留下來。議員同仁應該都支持戶外教學，也會儘速讓這筆預算通過。

至於縣府教育處日前公告該計畫暫停受理申請，根據教育處事後解釋，真正原因是計畫修改，不是預算卡關啦；不過還是希望預算早日通過，孩子們可以到戶外學習，也能幫助產業界振興經濟。

觀光工廠 宜蘭

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