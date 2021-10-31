交通部前官員提出「雙軸雙核」挺高鐵縣政中心站3理由

最近又有地方人士主張高鐵延伸宜蘭的站址設「四城站」，一位交通部退休的官員以其自身專業，提出「「雙軸雙核」發展概念，主張高鐵宜蘭站應該設在「縣政中心站」，這個站可以串連東西南北雙軸線，且位於宜蘭市及羅東鎮兩大城市發展區的核心位置，可帶動未來發展，而四城站完全達不到這種效果。

民進黨宜蘭縣黨部前評議委員召集人吳和信今天代為發出支持縣政中心站的理由，分析設站者是一位交通部退休張姓官員，目前定居宜蘭。他表示，宜蘭早年林木產業蓬勃發展時，是沿著南北向的鐵公路沿線及東西向森林鐵路雙軸發展，形成溪南「羅東」、溪北「宜蘭」雙發展核心，之後林木業式微、森鐵停駛，造成東西軸線衰弱，南北軸線成長的單軸發展型態。

這位退休官員說，目前南北單軸型態徒增過境交通及短暫停留的旅次，不利旅遊，更有人擔心蘇花改反而對宜蘭的旅遊發展不利，應該強化東西軸線發展量能，擴展橫向旅遊，讓遊客至少在宜蘭過夜增加消費。

換言之，「雙軸雙核」才是宜蘭的空間發展，所以高鐵站應設在接近雙軸交會點的「縣政中心站」，而且現有基礎建設也符合此發展方向，他更提出設「縣政中心站」的三大效益：

一，接近各重要園區，可促進已經開闢未完全發展的宜蘭科學園區、縣政特區、文創園區等空間及新創產業的發展，配合產業政策。

二，主要有3種旅客會以宜蘭為起訖點，分別是公商務旅客、宜蘭台北通勤者與遊客。而縣政中心是各種旅次的分布重心，轉乘交通時間最少、成本最低，6公里半徑涵蓋最多宜蘭人口。

三，均衡南北發展，強化東西軸線與雙軸雙核發展模式，最大化公共投資的空間擴散效果，發揮高鐵建設最大效益，所以宜蘭高鐵車站應該設在縣政中心，若設在四城，整個高昂的建設計畫將因違背「宜蘭空間發展結構」而失敗，無法發揮效益。