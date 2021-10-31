影／終於可以玩了 疫情趨緩「基隆囝仔愛運動」登場

國內新冠肺炎疫情趨緩，基隆市政府今天舉辦「基隆囝仔愛運動」活動，讓幼兒園的孩子在闖關遊戲中增強體能、放鬆身心。配合防疫難得帶孩子出遊，家長忙著在一旁拍照、錄影，留下影像記錄孩子的成長。

基隆市長林右昌說，維持運動好習慣，增強免疫力是健康的關鍵。市府近年來積極推動幼兒運動，除了健走、足球，今年首次舉辦特色主題遊戲。透過安排有趣又符合孩子體能發展的遊戲，讓孩子在玩樂中增強體能，透過運動釋放壓力，達到身心靈健康。

「基隆囝仔愛運動」活動今早在深美國小登場，現場設計6項關卡分別為足下功夫、登峰造極、勇往直前我不怕、體操高手、嬉遊基隆嶼和疾風小騎士。

林右昌說，像登峰造極關卡的攀爬架，小朋友平常較沒有機會玩這種遊具，所以可能不太敢爬。小朋友在成長階段，體適能若得到鍛鍊的機會，對他們身體發展和長大之後的身心健康非常有幫助。

基市教育處表示，基隆囝仔愛運動特色遊戲闖關活動，結合基隆在地元素設計，讓孩子藉由遊戲認識基隆。防疫期間許多孩子無法外出跑跑跳跳，減少了大肌肉運動的時間。今天的活動針對大班孩子體能發展，設計6項闖關活動，鼓勵孩子獨立闖關，喚醒沉睡已久的「大肌肉」。