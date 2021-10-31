臥床27年受助重建自信 45度角畫家捐作品義賣

花蓮豐濱鄉磯崎村民金根鴻，全癱臥床至今27年，受到「台灣待用課程協會」長期資助，重建自信成為專業畫家，如今能以畫作收入幫助更多偏鄉孩童，點亮自己照亮他人生命。

阿美族人金根鴻15歲嚴重車禍後全身癱瘓，僅剩脖子與手腕可動，因癱瘓僅能以嘴咬著筆畫畫，角度恰好是45度角，因而被稱「45度角畫家」。

台灣待用課程協會發起人陳欣婷受訪表示，金根鴻臥床後接觸繪畫多年，但跌跌撞撞，無數次想要放棄，6年多前在衛生福利部花蓮醫院長照中心林岳志的安排下，「待用課程」自2015年有系統地安排繪畫及理論系列課程，邀請藝術家們一對一教學。

指導老師包括陳墨田、唐自常、沈廷憲、王文宏、林曉同、王義智、東明相、日籍岡本孝等，讓金根鴻深入理解繪畫的技法和價值，再轉化於畫布上，邁向專業之路。

陳欣婷說，金根鴻努力累積作品，每兩年舉辦一次畫展。2017在台北華山園區、台北順益原住民博物館舉辦兩場個展；2019年在花蓮縣文化局的支持下舉辦慈善義賣，所募款項全都歸金根鴻個人與其學習計畫；2020年於花蓮縣文化局美術館、花蓮福容大飯店、花蓮阿美麻糬形象館旗艦店等地展出。

金根鴻作品也獲得企業青睞，長期購買畫作支持，讓他不僅更貼近自己的創作夢，也終於能回饋家庭與父母。金根鴻決定用自己畫作的收入，轉贈課程給更多同樣缺乏資源的孩童。「因為我受到很多人幫助，現在回饋也是我必須要做的事。」

台灣待用課程協會創辦人林才越表示，期待金根鴻的生命故事，能讓大眾看見，即使生命磨難，社會有愛，仍能超越限制，堅定的活出意義與價值，也期盼大眾收藏他的作品，將這份愛的力量繼續傳遞下去。

台灣待用課程協會2015年正式營運，截至目前為止已執行2057小時課程，除全身癱瘓的金根鴻，還包括花蓮豐濱與新城、高雄那瑪夏、桃園復興、新北瑞濱、台中梧棲、台北學障團體等，對象有偏鄉學校學生、原住民部落孩童、育幼院情緒障礙孩童、學習障礙自助團體等。