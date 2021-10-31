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基隆打造全齡化大武崙森林公園 3到70歲民眾參與提想法

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
基隆打造全齡化大武崙森林公園，3到70歲民眾參與提想法。圖／基隆市政府提供
基隆打造全齡化大武崙森林公園，3到70歲民眾參與提想法。圖／基隆市政府提供

基隆市政府繼大武崙森林運動公園一期完工9月已啟用，並繼續在市立棒球場旁的森林綠地，規畫設置全齡化的大武崙森林運動二期公園，打造祖孫三代一起運動、休閒的森呼吸的樂園，廣邀社區民眾提想法，都將納入規畫參考，希望打造與生態共融的森林公園

為廣納民眾意見，市府教育處及市立體育場昨天在外寮里民活動中心及市立棒球場舉行民眾參與工作坊，兒童的部分採實作操作，透過樹葉、黏土、積木等多元素材讓兒童打造自己心中的理想公園。成人的部分則採用公民咖啡館的形式，邀請熱愛大自然、喜歡運動的鄉親朋友一起拋出想法，互相激盪，並提供兒童、玩家及民眾溝通交流的機會，藉以凝聚共識。

市府希望打造與生態共融的森林公園，大家都提不少想法和意見，兒童則透過實際創作，創作出自己夢想中可以由樹上溜滑梯溜到水池的樂園。與會專家學者表示，這是一場高水準的民眾參與，有在地意識、社區關懷，相信能創造最符合民眾期待的場域。

第一期工程採全齡式設計，利用高速公路橋下的空間及地形高差，把原本破敗的區域改造成為全齡式運動公園，從幼兒到長者都可以來活動，並且把周邊的排水也一併改善。第二期將再斥資3億元在市立棒球場旁邊設置更多的兒童遊具及親水、原野設施。

教育處表示，大武崙森林運動公園開放時間為早上7點到晚上10點，第一期工程除了規劃有兒童遊戲場，也建置籃球場及簡易極限運動公園，後續規劃設計中的「基隆市大武崙森林運動公園第二期工程」，預計建置主題公園(共融式遊戲場)、市民集會廣場、自行車道、極限運動場、森林垂降冒險運動區、景觀吊橋及自行車越野運動區等各式運動場域，期盼成為充滿特色的運動空間。

基隆打造全齡化大武崙森林公園，3到70歲民眾參與提想法。圖／基隆市政府提供
基隆打造全齡化大武崙森林公園，3到70歲民眾參與提想法。圖／基隆市政府提供
基隆打造全齡化大武崙森林公園，3到70歲民眾參與提想法。圖／基隆市政府提供
基隆打造全齡化大武崙森林公園，3到70歲民眾參與提想法。圖／基隆市政府提供
基隆打造全齡化大武崙森林公園，3到70歲民眾參與提想法。圖／基隆市政府提供
基隆打造全齡化大武崙森林公園，3到70歲民眾參與提想法。圖／基隆市政府提供
基隆打造全齡化大武崙森林公園，3到70歲民眾參與提想法。圖／基隆市政府提供
基隆打造全齡化大武崙森林公園，3到70歲民眾參與提想法。圖／基隆市政府提供

基隆 森林公園 自行車

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