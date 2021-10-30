協和電廠將改建天然氣接收站 地方發起拯救珊瑚大作戰

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
協和電廠將改建天然氣接收站，地方發起拯救珊瑚大作戰。圖／議員陳薇仲辦公室提供
協和電廠將改建天然氣接收站，地方發起拯救珊瑚大作戰。圖／議員陳薇仲辦公室提供

協和電廠為設置天然氣卸收碼頭與儲存槽，預計在外木山填海造陸18.6公頃並設置高達14公尺且突出海岸1公里的大型堤防，目前正在進入環評專案小組的最後一次初審，進入最後緊急關頭。地方在今天發起拯救珊瑚大作戰，為基隆市僅存最長的天然外木山海岸集氣。

基隆市議員王醒之辦公室、陳薇仲辦公室、台灣蠻野心足生態協會、左下角工作室、看守台灣協會、時代力量基隆黨部、荒野保護協會台北分會、基隆市野鳥學會今天下午舉辦「外木山不要說再見─拯救珊瑚大作戰」遊行。

協和電廠為設置天然氣卸收碼頭與儲存槽，預計在外木山填海造陸18.6公頃，並設置高達14公尺且突出海岸1公里的大型堤防，目前正在進入環評專案小組的最後一次初審，進入最後緊急關頭。地方憂心這樣大型、暫時性的接收站政策，將使外木山海洋生態、海岸、漁業與觀光業受到極大破壞，尤其外木山海域的珊瑚也恐被破壞。

雖然下雨，仍有不少民眾參與，讓民眾反思未來人造突堤與海岸工程將對海洋的威脅，最後也透過將覆蓋外木山海岸的消波塊、塑膠保麗龍垃圾等人造物小卡移除，讓海龜、珊瑚回到自然海岸，讓海洋生物、自然海岸與人共存共好。期盼能透過更多的關心，留下外木山美麗的海岸。

協和電廠將改建天然氣接收站，地方發起拯救珊瑚大作戰。圖／議員陳薇仲辦公室提供
協和電廠將改建天然氣接收站，地方發起拯救珊瑚大作戰。圖／議員陳薇仲辦公室提供
協和電廠將改建天然氣接收站，地方發起拯救珊瑚大作戰。圖／議員陳薇仲辦公室提供
協和電廠將改建天然氣接收站，地方發起拯救珊瑚大作戰。圖／議員陳薇仲辦公室提供
協和電廠將改建天然氣接收站，地方發起拯救珊瑚大作戰。圖／議員陳薇仲辦公室提供
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