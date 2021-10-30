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官將首、三太子驅疫振興 2021祈冬文化祭下周登場

聯合報 / 記者林佳彣／宜蘭即時報導
民俗陣頭官將首在宗教具除煞意涵，透過象徵性戳破「新冠肺炎」氣球，希望一掃疫情的低迷氣氛。記者林佳彣／攝影
民俗陣頭官將首在宗教具除煞意涵，透過象徵性戳破「新冠肺炎」氣球，希望一掃疫情的低迷氣氛。記者林佳彣／攝影

宜蘭縣「祈冬文化祭」每逢立冬時節登場，迄今邁入第9年，將於11月6日盛大舉辦。發起的大二結文化基金會今天前往參與活動的開基灶君廟省民堂等5大宮廟，進行「送粿請帖儀式」，邀請眾神屆時共襄盛舉；今年儀式特別之處，安排民俗陣頭官將首，象徵性地戳破「新冠肺炎」氣球，希望一掃疫情的低迷氣氛。

冬天到來，萬物開始蟄伏，民間傳統習慣在立冬「補冬」，藉以調養生息。大二結文化基金會2013年起，串聯開基灶君廟省民堂、國安廟、四結福德廟、二結王公廟、三山宮，共5間二結、三結、四結的廟宇，並選在立冬或立冬前夕，舉辦「祈冬文化祭」。

祈冬文化祭今年訂於11月6日，在開基灶君廟省民堂廟埕舉行「祈冬」祈福儀式、王公藝術研究所年度公演活動，以重現過去地方廟宇陣頭文化。當天亦有二、三、四結社區居民共同組成武轎、鯖魚陣、官將首、跳鼓、神將、布馬陣、旗隊等大小陣頭，分別在二結穀倉、四結福德廟、二結王公廟3地定點展演。

大二結文化基金會今天進行祈冬文化祭「送粿請帖儀式」，首站為開基灶君廟省民堂，大二結王公藝術研究所三太子和金冠神將團官將首共同表演。大二結文化基金會表示，官將首在宗教具除煞意涵，藉由戳破「新冠肺炎」氣球，希望早日度過疫情陰霾。

開基灶君廟管理委員會主任委員沈信雄說，祈冬文化祭每年舉辦很有意義，廟方會全力配合辦理。到場參與的宜蘭縣議員簡松樹表示，感謝天地和眾神保佑，使今年得以平安順利，也利用立冬節氣，用藝術文化為大家補冬。

祈冬文化祭「送粿請帖儀式」首站為開基灶君廟省民堂，此為金冠神將團官將首表演。記者林佳彣／攝影
祈冬文化祭「送粿請帖儀式」首站為開基灶君廟省民堂，此為金冠神將團官將首表演。記者林佳彣／攝影
「祈冬文化祭」今年11月6日在開基灶君廟省民堂廟埕登場，大二結文化基金會和廟方等人，邀請民眾一起來「看鬧熱」。記者林佳彣／攝影
「祈冬文化祭」今年11月6日在開基灶君廟省民堂廟埕登場，大二結文化基金會和廟方等人，邀請民眾一起來「看鬧熱」。記者林佳彣／攝影
大二結文化基金會今天進行祈冬文化祭「送粿請帖儀式」。記者林佳彣／攝影
大二結文化基金會今天進行祈冬文化祭「送粿請帖儀式」。記者林佳彣／攝影

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