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花蓮「紅面鴨歡樂派對盒」今晚鯉魚潭登場 「FUN」一個月

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮縣政府舉辦的「紅面鴨歡樂派對盒」，今天起一直到11月28日在鯉魚潭風景區登場，每天有音樂水舞秀、可愛紅面鴨等活動。圖／縣府提供
花蓮縣政府舉辦的「紅面鴨歡樂派對盒」，今天起一直到11月28日在鯉魚潭風景區登場，每天有音樂水舞秀、可愛紅面鴨等活動。圖／縣府提供

花蓮每年夏天旗艦型活動「紅面鴨FUN暑假」，因今夏疫情嚴峻延後，以紅面鴨主題派對方式，今晚至11月28日在壽豐鄉鯉魚潭風景區登場，活動期間白天有音樂水舞表演，潭面有15米巨型紅面鴨隨音樂噴泉律動，晚間有水幕光影秀，還有飛天朱鸝及貓頭鷹等大型裝置讓遊客互動打卡，打造全新亮點。

縣府設計的紅面鴨家族，每年夏天在鯉魚潭與遊客相見歡，可愛模樣大受歡迎，9年來一共吸引超過500萬人次造訪，帶動地方商機。今年活動雖受疫情延後影響，但縣府仍以紅面鴨為主軸，規畫多樣化活動，盼藉由活動帶來人潮，振興在地商機。

「2021紅面鴨歡樂派對盒」今晚登場，現場發放888份紅面鴨環保袋，有口罩、面膜、小鴨以及環保袋等，很受歡迎。縣長徐榛蔚說，接下來一直到11月28日，30天活動期間，周周推出不同主題派對。

觀光處長張志翔表示，活動期間每天上午10時至下午5時，潭面有大型紅面鴨伴隨著朱鸝及貓頭鷹造型空飄氣球、精采水舞，共同演出「音樂水舞秀」；晚間6時30分至9時有水幕光影秀。

每周五、六、日晚間還有兩場次水上劇場主秀，以原林、熱舞、森友、童話等四大主題，搭配不同風格的舞蹈演出。每周一、四晚間則是請來深受小朋友喜愛的YOYO家族，帶領孩子們唱唱跳跳。

觀光處表示，為振興疫情後商機，活動也與鯉魚潭周邊近40間店家合作，每天抽出總價1萬元的花蓮紅面鴨振興券，線上也推出「鴨粉任務 達成抽好禮」，於臉書指定貼文內達成任務，即可參加抽獎，有Gogoro、iPhone12、住宿券、超商禮券等多項好禮，詳情可上2021紅面鴨活動官網(http://www.happy-duck2021.com.tw/)。

花蓮縣政府舉辦的「紅面鴨歡樂派對盒」，今天起一直到11月28日在鯉魚潭風景區登場，每天有音樂水舞秀、可愛紅面鴨等活動。圖／縣府提供
花蓮縣政府舉辦的「紅面鴨歡樂派對盒」，今天起一直到11月28日在鯉魚潭風景區登場，每天有音樂水舞秀、可愛紅面鴨等活動。圖／縣府提供
花蓮縣政府舉辦的「紅面鴨歡樂派對盒」，今天起一直到11月28日在鯉魚潭風景區登場，每天有音樂水舞秀、可愛紅面鴨等活動。圖／縣府提供
花蓮縣政府舉辦的「紅面鴨歡樂派對盒」，今天起一直到11月28日在鯉魚潭風景區登場，每天有音樂水舞秀、可愛紅面鴨等活動。圖／縣府提供
花蓮縣政府舉辦的「紅面鴨歡樂派對盒」，今天起一直到11月28日在鯉魚潭風景區登場，每天有音樂水舞秀、可愛紅面鴨等活動。圖／縣府提供
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