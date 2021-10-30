快訊

獨／上週住院治療…樂天銀行董座簡明仁今辭世 享壽70歲

聽新聞
test
0:00 / 0:00

疫情衝擊與負面新聞重創 花蓮美崙啟能發展中心將歇業

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮美崙啟能發展中心因入不敷出，將於下月歇業。記者王燕華／攝影
花蓮美崙啟能發展中心因入不敷出，將於下月歇業。記者王燕華／攝影

成立25年、專收中高齡身心障礙者的花蓮私立美崙啟能發展中心，因疫情影響，加上先前爆發負面新聞，形象大受衝擊，這兩年捐款停滯，無法支應每月上百萬元開銷，傳出11月將歇業，但因花蓮整體身障機構照顧量能有限，24名院生去處成為問題，縣府社會處表示，將安排個管社工員介入協助，會要求該中心妥適完成轉銜，保障院生和員工權益，才能啟動歇業解散程序。

美崙啟能發展中心於民國85年由一群心智障礙孩子的家長成立，目前收容20多位身心障礙院生，前年爆發負面新聞後捐款大幅減少，這兩年又遇到疫情衝擊，更是雪上加霜。

據了解，該中心目前照顧20多名院生，每個月包含人事開銷要上百萬元，在捐款急凍後，光靠公部門補助已不足支應，連月虧損，董事會9月就決定關閉，但院生轉銜成為一大問題。

有家長表示，院內身心障礙院生屬中高年齡，有的父母已經70多歲高齡，實在無力照顧，雖然中心協助聯繫縣內幾家同性質的社福機構，都因人力吃緊，即使有空床也因人力不足無法收容，只有7名院生順利找到去處，希望政府單位協助處理。

縣府社會處長陳加富表示，縣長徐榛蔚非常關心院生照顧權益，將要求該中心在轉銜安置、歇業解散等程序，必須依照身心障礙者權益保障法等法規執行，必須妥適完成院生轉銜、保障員工權益，才會同意該中心董事會啟動歇業解散程序，「未完成院生轉銜安置工作前絕不會讓中心歇業」，社會處絕對會努力協助該展中心並維護院生權益。

花蓮

延伸閱讀

苦難的人走不出幸福的人就走進去 林俊龍推動全人照顧

花蓮家扶受助戶自立 回饋弱勢家庭修繕房屋

花蓮太平洋縱谷馬拉松今起報名 前3000名享早鳥禮

打造全台有機農業首都 花蓮縣明年元月辦國際論壇

相關新聞

疫情衝擊與負面新聞重創 花蓮美崙啟能發展中心將歇業

成立25年、專收中高齡身心障礙者的花蓮私立美崙啟能發展中心，因疫情影響，加上先前爆發負面新聞，形象大受衝擊，這兩年捐款停...

陶藝課手作萬聖節南瓜燈 親子互動感情加溫

宜蘭縣家庭教育中心推動「家庭教育」不遺餘力，今年主動走入社區，10月到12月在壯圍加油站的才藝教室，舉辦8堂「代代傳情-...

就服員幫退役男改履歷教面試 知名廠牌錄用還獲3萬獎勵

20多歲的小葉（化名）今年初自軍中退役後，為求盡快經濟獨立及償還助學貸款，積極投遞履歷尋職，但因疫情影響下，大學念觀光事...

金崙車站前拓路損農 公所允賠

台東縣太麻里鄉公所要擴大原住民市集範圍，拓寬金崙火車站前道路，公所與包商昨到場施工，拓寬計畫被控侵入私人土地，引來居民抗...

議員鄭文婷宣布選基市長 蔡適應：尊重

民進黨基隆市議會黨團總召鄭文婷，昨天宣布參選基隆市長，將爭取黨內提名，是黨內首位表態者，要當基隆首位女市長，黨內呼聲最高...

勇闖淡蘭古道 宜縣高中職成年禮

宜蘭縣政府「110年度宜蘭縣高中職成年禮」昨天舉行，並選在頭城鎮草嶺慶雲宮舉辦「向天公借膽．勇闖淡蘭古道」。縣內10所高...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。