疫情衝擊與負面新聞重創 花蓮美崙啟能發展中心將歇業

成立25年、專收中高齡身心障礙者的花蓮私立美崙啟能發展中心，因疫情影響，加上先前爆發負面新聞，形象大受衝擊，這兩年捐款停滯，無法支應每月上百萬元開銷，傳出11月將歇業，但因花蓮整體身障機構照顧量能有限，24名院生去處成為問題，縣府社會處表示，將安排個管社工員介入協助，會要求該中心妥適完成轉銜，保障院生和員工權益，才能啟動歇業解散程序。

美崙啟能發展中心於民國85年由一群心智障礙孩子的家長成立，目前收容20多位身心障礙院生，前年爆發負面新聞後捐款大幅減少，這兩年又遇到疫情衝擊，更是雪上加霜。

據了解，該中心目前照顧20多名院生，每個月包含人事開銷要上百萬元，在捐款急凍後，光靠公部門補助已不足支應，連月虧損，董事會9月就決定關閉，但院生轉銜成為一大問題。

有家長表示，院內身心障礙院生屬中高年齡，有的父母已經70多歲高齡，實在無力照顧，雖然中心協助聯繫縣內幾家同性質的社福機構，都因人力吃緊，即使有空床也因人力不足無法收容，只有7名院生順利找到去處，希望政府單位協助處理。

縣府社會處長陳加富表示，縣長徐榛蔚非常關心院生照顧權益，將要求該中心在轉銜安置、歇業解散等程序，必須依照身心障礙者權益保障法等法規執行，必須妥適完成院生轉銜、保障員工權益，才會同意該中心董事會啟動歇業解散程序，「未完成院生轉銜安置工作前絕不會讓中心歇業」，社會處絕對會努力協助該展中心並維護院生權益。