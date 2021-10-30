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創作豐富 台東縣大自然油畫協會1年3次聯展

中央社 / 台東縣30日電

台東縣大自然油畫協會即日起在台東縣藝文中心舉辦聯展，這也是協會今年的第3次聯展，會員創作豐富。

大自然油畫協會理事長賴世榮今天在開幕致詞表示，今年內協會舉辦3次的全體會員聯合展覽，在台東應屬創舉，這次展覽以「色藝、精靈、蛻變」為主題，創作量更是高達180幅以上，能夠1年舉行3次全員聯展，作品又多元化，更屬不易。

他說，今年在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響下，會員仍潛心創作，首次聯展於3月在中華會館展出。第2次8月初則到縣境之北的池上客家文化園區展出，盡創作者藝術下鄉的社會責任，而這次展期從10月30日至11月11日。

賴世榮表示，協會今年邁入第18年，今年初他接任理事長後，認為藝術創作入門，不應有框框設限，因此決定招募條件上，廣開大門，不但吸引原有的油畫創作藝術家前來加入，也吸引更多水彩、水墨、書法、陶瓷畫、膠彩畫甚至剪紙等民俗藝術工作者加入。

賴世榮說，這項開大門的作法，不但提升原來油畫創作的質和量，也因為各方創作者加入這個大熔爐，互相交流下，藝術創作方向更多元化，可謂琳瑯滿目，美不勝收。

賴世榮表示，任內除了鼓勵新人加入，更重要的「質的提升」，將是日後會務重點。會員因為互相學習，互相交流技法，每週固定安排進修，作品的進步是可以期待的。

台東

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