陶藝課手作萬聖節南瓜燈 親子互動感情加溫

宜蘭縣家庭教育中心推動「家庭教育」不遺餘力，今年主動走入社區，10月到12月在壯圍加油站的才藝教室，舉辦8堂「代代傳情-祖孫互動之鑰」的家庭溝通暨生活藝術工作坊；課程不只分享家庭溝通、教養議題，亦搭配生活藝術創作，以增進親子關係。宜蘭縣家庭教育中心主任張瑜芳表示，今天陶藝體驗手作萬聖節南瓜燈，吸引30名大小朋友一同參與。

有鑑於家庭教育的重要性，宜蘭縣家庭教育中心攜手壯圍鄉的學校、社區共同推動，以「主動服務與就近參與」為目標，10月起一連8個周六上午，在社區場域壯圍加油站的才藝教室，舉辦一系列的家庭溝通暨生活藝術工作坊。課程不只強化公私部門的各界資源，也能提供不同型態的家庭需求。

課程分有兩部分，親子溝通技巧、孩子教養需求等家庭議題的分享，同時安排陶藝藝術、浮游花和香氛精油等實用的生活藝術創作，藉以促進親子間的互動、交流。壯圍加油站長張桂崇表示，台灣中油的經營理念為融入社區、關懷在地，以及善盡國營事業的社會責任，透過開放空間、舉辦才藝課程來服務鄉親。

有別於以往制式的上課方式，宜蘭縣家庭教育中心今年走入社區，課程設計在地化，今天更應景萬聖節，結合壯圍農特產南瓜、壯圍國小特色陶藝課程，讓親子手作南瓜燈帶回家，作為家人間的共同回憶。宜蘭市邱小姐和先生帶小朋友來參加，她大讚課程很不錯，不只介紹家庭教育，還能手作陶藝南瓜，尤其教室空間舒適，能讓小朋友專心玩陶藝。