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陶藝課手作萬聖節南瓜燈 親子互動感情加溫

聯合報 / 記者林佳彣／宜蘭即時報導
民眾邱小姐和先生帶兒子來參加陶藝課程，一同手作南瓜燈。記者林佳彣／攝影
民眾邱小姐和先生帶兒子來參加陶藝課程，一同手作南瓜燈。記者林佳彣／攝影

宜蘭縣家庭教育中心推動「家庭教育」不遺餘力，今年主動走入社區，10月到12月在壯圍加油站的才藝教室，舉辦8堂「代代傳情-祖孫互動之鑰」的家庭溝通暨生活藝術工作坊；課程不只分享家庭溝通、教養議題，亦搭配生活藝術創作，以增進親子關係。宜蘭縣家庭教育中心主任張瑜芳表示，今天陶藝體驗手作萬聖節南瓜燈，吸引30名大小朋友一同參與。

有鑑於家庭教育的重要性，宜蘭縣家庭教育中心攜手壯圍鄉的學校、社區共同推動，以「主動服務與就近參與」為目標，10月起一連8個周六上午，在社區場域壯圍加油站的才藝教室，舉辦一系列的家庭溝通暨生活藝術工作坊。課程不只強化公私部門的各界資源，也能提供不同型態的家庭需求。

課程分有兩部分，親子溝通技巧、孩子教養需求等家庭議題的分享，同時安排陶藝藝術、浮游花和香氛精油等實用的生活藝術創作，藉以促進親子間的互動、交流。壯圍加油站長張桂崇表示，台灣中油的經營理念為融入社區、關懷在地，以及善盡國營事業的社會責任，透過開放空間、舉辦才藝課程來服務鄉親。

有別於以往制式的上課方式，宜蘭縣家庭教育中心今年走入社區，課程設計在地化，今天更應景萬聖節，結合壯圍農特產南瓜、壯圍國小特色陶藝課程，讓親子手作南瓜燈帶回家，作為家人間的共同回憶。宜蘭市邱小姐和先生帶小朋友來參加，她大讚課程很不錯，不只介紹家庭教育，還能手作陶藝南瓜，尤其教室空間舒適，能讓小朋友專心玩陶藝。

教育處王泓翔處長說，維繫良好的家庭關係，平時就要適時地以正向話語，向家人表達愛與感恩；此次課程亦使祖孫代間相互學習，除了能傳承上一代的寶貴人生經驗，也能因下一代的活力，帶來許多新知和樂趣。

今天的手作陶藝為南瓜燈，結合壯圍農特產南瓜、壯圍國小特色陶藝課程，還相當應景萬聖節。記者林佳彣／攝影
今天的手作陶藝為南瓜燈，結合壯圍農特產南瓜、壯圍國小特色陶藝課程，還相當應景萬聖節。記者林佳彣／攝影
宜蘭縣家庭教育中心今天在壯圍加油站的才藝教室，舉辦家庭溝通暨生活藝術工作坊。記者林佳彣／攝影
宜蘭縣家庭教育中心今天在壯圍加油站的才藝教室，舉辦家庭溝通暨生活藝術工作坊。記者林佳彣／攝影

陶藝 宜蘭 萬聖節

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