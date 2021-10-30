花蓮家扶受助戶自立 回饋弱勢家庭修繕房屋

一群曾經接受花蓮家扶中心幫助的受助青年、家庭，脫貧自立後成立家扶之友會，每年集結啟動「愛家房屋修繕」服務，免費協助有需求的扶助家庭，形成善的循環。

花蓮家扶中心家扶之友會成立於民國83年，由一群曾經接受過家扶中心幫助的青年與家庭脫貧自立後所組成，會長尤美珍說，家友會秉持「感恩回饋」的心從事志工服務工作，希望讓扶助家庭感受到更多的溫暖，並得到一些實質幫助。

尤美珍說，除了節慶送暖、義賣活動，還有每年最重要「愛家房屋修繕」服務，針對社工轉介的扶助家庭中，有屋頂漏水、油漆斑駁、水電失修、隔間損壞、門窗破損、居家環境整理等問題無力整修者提供協助與支持。

家友會今天再次集結，前往花蓮秀林鄉文蘭村受助戶小恩（化名）家中，小恩一家七口，父母從事臨時工勉強維持家計，但因憂鬱症、輕度智能障礙等病情，無法維持家中環境整潔，導致家中長年堆滿雜物、垃圾，屋內壁癌、門窗破損等問題嚴重。

家友會、社工與家扶自立釣竿青年組成修繕小組共同策劃這次修繕修行動，尤美珍說，家友會會員共同贊助添購清潔用品、收納整理箱，今天帶領修繕團隊前往，清出一車垃圾，將屋內每個空間徹底清潔，修繕損壞設施，過程中也帶領一家成員學習維持居家整潔，還給小恩一家舒適、乾淨的環境。

尤美珍說，這次到小恩家有很深的感觸，除了心疼弱勢家庭孩子們在這樣的環境下成長，也心疼許多家長迫於身體、心理上的侷限導致生活上的無力感。

尤美珍說，像小恩一家等待幫助的家庭還很多，希望能凝聚更多善心人士加入，不侷限家扶脫貧自立的青年及家庭成員，盼能召募更多水電、鐵木工、鋁門窗、裝修等專業人士加入，給予弱勢家庭及孩子更多的暖心援助。