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就服員幫退役男改履歷教面試 知名廠牌錄用還獲3萬獎勵

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
就服員幫退役男改履歷教面試，知名廠牌錄用還領3萬獎勵金。圖／基隆就業中心提供
就服員幫退役男改履歷教面試，知名廠牌錄用還領3萬獎勵金。圖／基隆就業中心提供

20多歲的小葉（化名）今年初自軍中退役後，為求盡快經濟獨立及償還助學貸款，積極投遞履歷尋職，但因疫情影響下，大學念觀光事業系的他遲遲無法找到合適的工作。基隆就業中心就服員幫他大幅改寫履歷，並教練習面試應對技巧，果然一試成功，得到某全台知名品牌門市錄用，3個月已晉升為小組長，薪水也相對調升，超過他預期，同時也順利領取勞動部的尋職就業獎勵金3萬元。

小葉到基隆就業中心求助，他告訴就業服務員，自己先前所學、實習與打工經驗多與觀光餐旅業相關，但因疫情衝擊觀光業太大，遲遲未能獲得面試通知，他希望能轉換求職方向，卻完全沒有頭緒。

就服員運用「青年職得好評試辦計畫」中深度晤談及測評工具為小葉進行盤點與整理，發現他善於人際溝通，且企圖心與主導性較強，適合業務及銷售工作，再加上外型陽光且關心時尚風向，建議他朝名牌精品路線發展成功機率高。

就服員幫忙小葉大幅改寫履歷，並教導面試應對技巧，果然一試成功，得到某全台知名品牌門市錄用，短短3個月已晉升為小組長，薪水也相對調升，超過小葉原先的預期，同時也順利領取勞動部的尋職就業獎勵金3萬元。

基隆就業中心主任盛慧中今天表示，以小葉的案例，就業中心利用為鼓勵連續失業6個月以上的青年，積極尋職所推出的「青年職得好評試辦計畫」，結合深度就業諮詢、階段性職涯規劃、展現青年求職優勢等措施，協助青年確定職涯方向及順利就業，就業後還有機會獲得尋職就業獎勵金3萬元，歡迎符合計畫資格的青年朋友向就業中心洽詢，相關資訊可洽基隆就業中心（02）24225263及六堵分站（02）24515020，或上「台灣就業通」官網查詢，網址為https://www.taiwanjobs.gov.tw。

青年 基隆 面試

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