推動地方創生發掘亮點 花蓮縣府辦年會邀名家開講

花蓮縣政府為推動地方創生政策，發掘地方亮點、活化在地產業，舉辦地方創生交流年會，邀請花蓮女兒、國發會前主委陳美伶等專家進行專題演講，分享產業實務經驗。陳美伶強調，地方創生不等於觀光，必須有「人、文、地、產、景」元素，讓地方文化生根，才能發揚底蘊。

「花蓮我們在一起」地方創生交流年會昨天在翰品酒店舉行，由縣府代理祕書長張逸華主持，上半場請來台灣地方創生基金會董事長陳美伶、魚樂天地鄉鎮應援團執行長何立德進行專題演講，下半場則由專家學者帶領有地團隊，以分組方式，集思廣益，找出自己的創新服務模式。

陳美伶說，新冠肺炎疫情前後，台灣面臨人口、數位轉型與氣候災難3大課題，都是地方創生應該盡速啟動的原因。她說，讓人口留下來，不外流是在地創生的其中一個重要目標，但是地方創生絕不等同觀光旅遊，必須有「人、文、地、產、景」五大元素，也就是結合人文、土地、產業、景色等，讓地方文化生根，發揚地方的底蘊。

年會下半場由國家海洋研究院副研究員張桂肇、財團法人資訊工業策進會資深分析師潘啟銘等人，帶領近20個花蓮地方團隊代表，分成「體驗經濟」、「海洋觀光」、「農漁體驗」、「部落經濟」、「文化旅行」不同組別，依照目標客群特色，找出創新服務模式。