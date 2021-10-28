宜蘭太平山蹦蹦車11月1日恢復行駛

林務局羅東林區管理處今天表示，位於宜蘭縣的太平山國家森林遊樂區遊樂設施蹦蹦車，因軌道下邊坡工程，停駛4個月，如今工程已驗收完畢，11月1日起恢復行駛。

林務局羅東林管處育樂課長吳思儀今天接受中央社記者訪問時說，蹦蹦車為昔日太平山伐木時期的山地運材台車，後經改裝為載運遊客小火車，充滿代表性的黃色車身、開放式車廂與行駛過程發出「蹦！蹦！」聲響是主要特色。

她說，遊客搭乘蹦蹦車穿梭樹林、軌道、橋間，可擁抱大自然氣息，享受森林芬多精，是到遊樂區不能錯過的設施。蹦蹦車設施起點為太平山站，終點茂興車站，全長約3公里，到茂興車站後可前往茂興懷舊步道健走，沿途充滿苔癬、蕨類等地被植物，生態豐富。

吳思儀也說，太平山國家森林遊樂區參照中央流行疫情指揮中心COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫指引，逐步鬆綁措施，鳩之澤溫泉區家庭湯屋已在9月上旬開放；此外，自11月1日起，太平山莊餐廳也開放合菜供餐。