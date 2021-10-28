快訊

林靜儀投入台中第二選區補選 顏寬恒服務處這樣說

真的不是替身！南韓國情院證實「金正恩有瘦」 曝健康狀況

打造全台有機農業首都 花蓮縣明年元月辦國際論壇

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮縣長徐榛蔚表示，縣府致力推動有機農業，要把花蓮打造為全台有機農業首都。記者王燕華／攝影
花蓮縣長徐榛蔚表示，縣府致力推動有機農業，要把花蓮打造為全台有機農業首都。記者王燕華／攝影

花蓮縣近年致力推動有機農業，全國5分之1的有機耕地在花蓮，縣政府明年1月11日將舉辦國際論壇，廣邀國內外專家學者，以「永續花蓮」為主軸，分為三大主題交流與探討，深化台灣及花蓮有機農業發展，打造花蓮為台灣有機首都。

縣府今天邀請花蓮有機農業相關產官學專家，共同啟動有機7大面向看板，宣告國際有機農業年度盛會、有機農業國際論壇明年將在花蓮登場。

徐榛蔚說，花蓮縣有機種植面積居全台之冠，縣府去年2月成立全台首個跨局處的有機農業促進專案辦公室，提供農民單一諮詢窗口，目前已有25名諮詢委員，持續提供相關意見，縣府希望讓有機成為花蓮生活的一部分，把花蓮打造為台灣的有機首都。

縣府農業處長吳昆儒指出，花蓮縣推動有機農業採用一條龍輔導，針對從事有機農業者，補助驗證費用、生產及加工設備或器械，去年也補助AI設備導入有機農業，鼓勵更多農民加入。

縣府也致力提高花蓮有機產業在國際上能見度，近年來透過申請加入國際有機農業組織、簽署合作備忘錄等方式，與國際交流合作。這次舉辦國際有機農業論壇，三大主題「後疫情時代的有機農業新挑戰」、「促進有機農業新方向」、「有機農業實踐樂活共好」，分別就趨勢面、策略面及生活實踐面進行交流與探討。

農糧署東區分署長徐煇妃說，花蓮縣有機加友善認證面積到9月底約有3307公頃，占花蓮耕地約7至8%，是全國有機、友善耕地面積約20％，透過有機農業國際論壇，相信花蓮在有機農業的努力可以讓世界看到。

花蓮縣政府今天舉辦啟動儀式，宣告明年1月將舉辦有機農業國際論壇。記者王燕華／攝影
花蓮縣政府今天舉辦啟動儀式，宣告明年1月將舉辦有機農業國際論壇。記者王燕華／攝影
花蓮縣政府今天舉辦啟動儀式，宣告明年1月將舉辦有機農業國際論壇。記者王燕華／攝影
花蓮縣政府今天舉辦啟動儀式，宣告明年1月將舉辦有機農業國際論壇。記者王燕華／攝影

花蓮 農民 徐榛蔚

延伸閱讀

第12輪疫苗今開打 花蓮縣第二劑覆蓋率近2成2

花蓮縣府爭取前瞻經費 青年住宅將設公托中心

全台首長施政滿意度調查 花蓮徐榛蔚排名躍升全國第4

花蓮箭瑛大橋紀念廊道啟用 追思44年前2護童殉難師

相關新聞

蘇澳「蘇東隧道」10月28日開放 民眾搶先踩點拍美照

宜蘭縣蘇澳港附近的蘇東隧道，原為台鐵局舊隧道。有鑒於蘇東隧道荒廢已久，蘇澳鎮公所獲教育部體育署補助，斥資800萬元改造成...

全運會宜蘭10金17銀16銅表現亮眼 縣府發出808萬獎金

全國運動會日前落幕，宜蘭縣選手代表隊這次拿下10金17銀16銅，總獎牌數比上一屆多1面，其中更以帆船及武術表現最亮眼，各...

台東山域事故增 排擠一般救護？

行政院2019年10月21日宣布「向山致敬」山林開放政策後，台東縣山域事故案件隨之增加，縣議員古志成質疑消防單位因山域事...

宜科2期下月完工 招商說明會熱絡

宜蘭科學園區第一期標準廠房幾乎全部出租，第二期標準廠房預計下個月底完工，縣政府昨天與竹科管理局舉辦招商說明會，吸引70幾...

疑黑熊啃有機稻 富里鄉農會包田供吃到飽

花蓮縣富里鄉盛產有機稻米，25日有農友發現竟有疑似台灣黑熊小熊現蹤稻田吃稻穗，感到很驚奇。昨天富里鄉農會宣布，包下台灣黑...

基隆保麗龍熱熔空汙 住戶要求遷場

基隆市環保局委外廠商在天外天焚化廠入口處，以熱熔方式處理保麗龍，製造空汙。市議員韓世昱和多名里長、民眾昨要求業者搬遷。環...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。