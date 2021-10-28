打造全台有機農業首都 花蓮縣明年元月辦國際論壇

花蓮縣近年致力推動有機農業，全國5分之1的有機耕地在花蓮，縣政府明年1月11日將舉辦國際論壇，廣邀國內外專家學者，以「永續花蓮」為主軸，分為三大主題交流與探討，深化台灣及花蓮有機農業發展，打造花蓮為台灣有機首都。

縣府今天邀請花蓮有機農業相關產官學專家，共同啟動有機7大面向看板，宣告國際有機農業年度盛會、有機農業國際論壇明年將在花蓮登場。

徐榛蔚說，花蓮縣有機種植面積居全台之冠，縣府去年2月成立全台首個跨局處的有機農業促進專案辦公室，提供農民單一諮詢窗口，目前已有25名諮詢委員，持續提供相關意見，縣府希望讓有機成為花蓮生活的一部分，把花蓮打造為台灣的有機首都。

縣府農業處長吳昆儒指出，花蓮縣推動有機農業採用一條龍輔導，針對從事有機農業者，補助驗證費用、生產及加工設備或器械，去年也補助AI設備導入有機農業，鼓勵更多農民加入。

縣府也致力提高花蓮有機產業在國際上能見度，近年來透過申請加入國際有機農業組織、簽署合作備忘錄等方式，與國際交流合作。這次舉辦國際有機農業論壇，三大主題「後疫情時代的有機農業新挑戰」、「促進有機農業新方向」、「有機農業實踐樂活共好」，分別就趨勢面、策略面及生活實踐面進行交流與探討。