蘇澳「蘇東隧道」10月28日開放 民眾搶先踩點拍美照

宜蘭縣蘇澳港附近的蘇東隧道，原為台鐵局舊隧道。有鑒於蘇東隧道荒廢已久，蘇澳鎮公所獲教育部體育署補助，斥資800萬元改造成自行車道，不只在隧道內規劃人車分流步道、休憩平台，還有3D海洋彩繪。蘇東隧道有「蘇澳版舊草嶺隧道自行車道」的美稱，將於明天正式開放，宜蘭縣觀光大使協進會30多人今天到蘇澳小旅行，搶先體驗踩點，現場相當熱絡。

台鐵局經營的鐵路貨運支線「蘇澳臨港線」，路線從蘇澳機務分駐所到蘇東隧道，通往蘇澳港區，由於蘇澳港貨運量不高，蘇東隧道的鐵軌拆除後，2003年起停用迄今。蘇澳鎮公所考量其荒廢雜草叢生，去年向中央爭取，獲補助600萬元，加上自籌款200萬元，進行「蘇澳鎮蘇東隧道自行車停駐廣場串聯工程」。

蘇東隧道經空間活化後煥然一新，除了休憩座椅，隧道內最受矚目的3D海洋彩繪牆，每天上午9點到晚間9點會有定期燈光投射，讓人彷彿置身深海之中。蘇澳鎮長李明哲歡迎民眾來蘇澳當網紅，感受舊隧道的新魅力，同時提及目前有規劃將彩繪牆延伸至整條隧道。

公所表示，蘇東隧道是宜蘭縣繼舊草嶺隧道，第2處閒置鐵路隧道活化的案例，因此有「蘇澳版舊草嶺隧道自行車道」之稱，其位於台灣十大最讚亮點自行車路線-南方澳山海漫遊自行車道的路程間，是串聯永樂、白米、蘇澳市區到南方澳等地自行車道的停駐站點。