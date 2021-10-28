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全運會宜蘭10金17銀16銅表現亮眼 縣府發出808萬獎金

聯合報 / 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭縣帆船選手在這次的全國運動會中，拿下3金3銀3銅，表現相當亮眼，今天接受表揚及頒取獎金。記者戴永華／攝影
宜蘭縣帆船選手在這次的全國運動會中，拿下3金3銀3銅，表現相當亮眼，今天接受表揚及頒取獎金。記者戴永華／攝影

全國運動會日前落幕，宜蘭縣選手代表隊這次拿下10金17銀16銅，總獎牌數比上一屆多1面，其中更以帆船及武術表現最亮眼，各擁3面金牌；個人成績部分，輕艇好手賴冠傑勇奪兩面金牌，獨得30萬元獎金。

縣政府感謝選手努力及教練指導，今天共頒發808萬元獎金給76名獲獎者。縣政府表示，這次金牌數雖然比上一屆少，但是金銀銅加起來的總獎牌增加1面，宜蘭總成績全國排名第九。

宜蘭縣代表隊共有515名隊職員及選手參賽，其中武術、輕艇、帆船、划船及保齡球等，選手們扎實苦練，展現高昂企圖心，10金17銀16銅中分別是武術競賽囊括3金2銀2銅、輕艇競賽勇奪2金2銀3銅、帆船競賽奪得3金3銀3銅、划船競賽1金1銀1銅、保齡球競賽1金、競技體操競賽3銀3銅、射擊競賽3銀、自由車競賽1銀1銅、田徑競賽2銀2銅、拳擊1銅。

縣府教育處指出，宜蘭重點培訓項目武術、輕艇及帆船，這三項賽事就奪下8面金牌，最大贏家；划船、保齡球也睽違多年再次在全運會奪下各1面金牌；最競爭的田徑競賽，由就讀壯圍國中的陳潔安及田徑女將賴庭萱，添2面銀牌。

個人成績部分，輕艇好手賴冠傑狀況非常好，拿下男子組輕艇競速單人1000公尺加拿大式艇的金牌、雙人金牌，兩金入袋，個人抱走30萬元獎金。

縣長林姿妙感謝體育會、各單項委員會及學校的努力，才能讓宜蘭代表隊在全國各競賽中脫穎而出，尤其這次獲獎選手大都在各地就業、求學或集訓，甚至許多選手在全運會後更馬不停蹄轉往各地參賽，積極奮戰的精神讓人感佩。

金牌 宜蘭 林姿妙

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