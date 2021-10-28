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林右昌：基捷台北端僅1公里 柯文哲「尾巴搖狗」

中央社 / 基隆28日電

對於基隆捷運，基隆市長林右昌今天說，在台北端只有1.45公里，在新北端、基隆端才是主線，但台北市長柯文哲現在弄得有點像「尾巴搖狗」，是很莫名其妙的事。

林右昌上午在議會答詢表示，這幾天大家看到他跟柯文哲就基隆捷運議題有許多意見，最主要是因為「我們也搓破了柯P的謊言」，對於基隆捷運的推動必須要端正視聽，絕不容許有心人抹黑、亂扯，事情一開始從柯文哲拋出新台幣580億元的議題而起，後來他戳破根本就沒有580億元。

林右昌說，柯文哲日前又講去年4長會議要開會之前，對於基隆捷運要從輕運量升級為中運量完全不知情，事後也證明柯文哲知情，後來就亂批、亂扯。

林右昌表示，輕軌系統和中運量系統畢竟有些不同，系統不同在規劃設計需求條件當然會不一樣，依據系統的條件和需求做路線修正和調整有什麼不對，且基隆捷運路線也沒有一變再變，只有從原本要利用台鐵路廊，因為中運量系統調整做了路線優化，服務更多區域和民眾，這有什麼好不合理？

至於八堵到基隆端，林右昌說，在交通部推動基隆捷運的構想中，本來就是分2階段進行，南港到八堵先行，八堵到基隆後擴，完全不影響基隆捷運的推動。

林右昌說，柯文哲現在弄得好像有點用第2階段來卡第1階段，「我覺得這實在是有點不知所云」，在台北端只有1.45公里，在新北端、基隆端才是基隆捷運的主線，但柯文哲現在弄得有點像「尾巴在搖狗」，（指事情的主體受控於其中的一小部分）是很莫名其妙的事。

林右昌表示，不要再模糊焦點，不要再用第2階段卡第1階段，基隆市、新北市汐止區的建設時間不能等。至於基捷路線，到目前為止，交通部雖然都與新北、台北、基隆召開過相關會議，但不能代交通部宣布規劃內容，程序上必須由中央公布。

基隆捷運 林右昌 柯文哲

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