城市博覽會明年登場 林右昌：來見證基隆翻天覆地改變

基隆市長林右昌今天在議會施政報告指出，市府6年來努力推動各項市政建設，施政成果今年再獲肯定，包括「基隆山海城串聯再造計畫工程」等，共榮獲4項國家卓越建設獎，明年將是市政建設豐收年。明年4月登場的城市博覽會，邀請民眾一起見證翻天覆地改變的嶄新基隆。

林右昌說明111年預算編列重點項目及城市博覽會，其中預算重點推動項目包括全市道路養護工程等例行性業務，市府均適度增加預算經費，以充實本市基礎建設。至於議員關心的市政項目也納入預算籌編重點，包括全市公園綠地編列4210萬元，民政業務增加里民活動中心整修維護等。交通運輸部分，編列150萬元進行「國道1號增設七堵匝道可行性研究」，觀光建設將針對國門廣場等觀光風景據點公共設施編列維護經費1420萬元等。

林右昌表示，原訂今年10月辦理的城市博覽會，改到明年4月22日至5月2日舉行。城市博覽會分為A、B、C三個主展區及K副展區，Ａ展區以基隆港口為核心，B展區以正濱舊漁會大樓為中心，C展區以海科館為軸心，K副展區則以沙灣地區為中心。

A展區範圍從西二倉庫、城際轉運站到國門廣場、海洋廣場、延伸至基隆地標及豎梯、太平山城及東三、東四旅運大樓。將呈現基隆市港中心的翻轉改變。

亮點之一為城際轉運站大頂棚外之公共藝術作品《山海鳴光》象徵著向光航行的船，是一座呼應海洋文化及城際轉運站智慧未來的跨科技、創意、創新及兼顧海洋思維的公共藝術。亮點之二是「點亮基隆山海城光電計畫」，串聯本市港、城、丘空間，透過光電藝術元素，結合燈光、照明設計、建築光雕等方式展現。