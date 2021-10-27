羅東林管處推貓頭鷹磁鐵 限太平山遊樂區內販售

林務局羅東林區管理處近年來陸續推出許多文創商品，近日又以宜蘭太平山國家森林遊樂區的貓頭鷹為靈感，推出8種可愛貓頭鷹磁鐵，只限在遊樂區內販售。

林務局羅東林區管理處育樂課長吳思儀今天接受中央社記者採訪時說，林管處自2014年起就自行開發有關太平山生態的許多文創商品，主題包含太平山景、寬尾鳳蝶、台灣山毛櫸等，商品種類有文具、杯子、鑰匙圈、桌曆與模型等。

她表示，宜蘭縣野鳥學會自2005年開始進行太平山鳥類相關調查，其中共紀錄到灰林鴞、黃嘴角鴞、褐鷹鴞、長耳鴞、鵂鶹、領角鴞、黃魚鴞及褐林鴞共8種素有森林守護者的貓頭鷹，顯示鳥類資源十分豐富。

吳思儀說，貓頭鷹是夜行性猛禽，不易觀察，但卻是生態環境指標，也代表太平山環境穩定性佳及棲地品質完整。這次推出的8種可愛貓頭鷹磁鐵每個只有2.5公分見方，由羅東林管處員工自行繪畫及設計，迷你又可愛。

她表示，貓頭鷹磁鐵即日起只限定在遊樂區內的中間服務站、太平山莊、翠峰山屋共3處地點販售，希望可讓這些文創紀念品因遊客曾身歷其境更顯珍貴。