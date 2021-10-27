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海岸邊的「消防栓」 花蓮豐濱分隊新建廳舍開工

中央社 / 花蓮縣27日電

花蓮豐濱鄉地形狹長，卻僅有2個消防分隊，消防局選址在東海岸風景區內新建廳舍，今天開工。建築師發揮巧思，將消防栓意象的瞭望塔與消防廳舍結合，還可兼具觀光賞海景。

花蓮縣消防局豐濱分隊新建廳舍今天舉行開工暨動土典禮，花蓮縣長徐榛蔚、消防局長林文瑞、豐濱鄉長江莉婷、民代及消防志工等出席。

徐榛蔚致詞表示，花蓮縣海岸長達175公里，整個花蓮縣安全防護網剩下年底將動土的防災紀念館、特搜訓練基地以及尋找新城鄉北埔分隊的新隊址；從今年9月份落成的花蓮市「雲梯車廳舍」到今天動土的豐濱鄉「消防栓廳舍」，花蓮縣越來越不一樣。

花蓮縣消防局指出，豐濱分隊廳舍位處海岸風景區內，也計畫作為豐濱鄉未來的地標，建築師特別發揮巧思，將帶有消防栓意象的瞭望塔與消防廳舍結合，在瞭望塔3樓及消防廳舍2樓設置觀海平台，並將消防人員活動區域與民眾進出動線分開，可開放民眾進入觀賞海景，藉此吸引觀光人潮。

豐濱分隊廳舍新建工程總工程經費約新台幣6030萬元，屬國有土地，基地面積約556坪，總樓地板面積273坪，地上2層建築物，除可容納11名消防人員辦公外，更可容納5輛以上救災、救護及勤務車輛，預計於明年11月完工。

花蓮 建築 徐榛蔚

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