台東重啟焚化爐年底測試 111年中旬試燒後啟用

台東縣長饒慶鈴今天表示，台東的垃圾掩埋場皆逼近飽和，顯現垃圾自主處理的重要與急迫。她宣布重啟的焚化爐將檢修完成，年底開始測試，預計明年上半年完成試燒後正式啟用。

饒慶鈴今天中午參加「清潔隊員節」活動，頒獎給有功清潔員並餐敘。饒慶鈴致詞時表示，台東家戶垃圾有高達98%無法外運處理，只能堆置在縣內掩埋場，家戶垃圾及一般事業廢棄物，每月有約3500公噸無處去。

她說，高雄早已拒收其他縣市垃圾，今年9月底也暫停收外縣市一般事業廢棄物，而其他縣市焚化廠也因將整修無法代燒，台東的垃圾掩埋場皆逼近飽和。台東焚化廠自11月中旬起為期一個月將開放垃圾進廠儲放；另為活化掩埋場空間，縣政府也積極協助各掩埋場進行垃圾壓縮打包作業，希望延長掩埋場使用壽命。

饒慶鈴表示，目前台東垃圾焚化廠修繕工程進度已達近8成5，垃圾無處可去的危機，更顯得垃圾自主處理的重要與急迫性，因此焚化廠除提前在今年底前進行機器測試校調，預計明年上半年完成試燒。

民國86年3月25日，台東縣議會審議通過台東縣政府興建台東焚化廠，環保署同意納入推動計畫。95年完成試燒。

95年至98年，台東縣政府多次編列焚化廠營運經費，遭當時的縣議員張國洲、謝明珠等擋下。業者和台東縣政府同意焚化廠案交付仲裁。

100年3月31日仲裁出爐，因大環境改變，垃圾量減少，雙合約終止，台東縣政府必須以新台幣19億6000萬餘元，買回廠房和土地。

民國104年當時的台東縣長黃健庭透露，解決垃圾問題，重啟焚化廠在所難免。接任縣長的饒慶鈴108年3月在議會報告，明確表示重啟焚化爐，並開始編列修繕預算。