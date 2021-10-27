台東環境評比出爐！蘭嶼鄉12度墊底 公所：羊群放牧所致

台東縣政府今天辦理清潔隊員節活動，表揚績優清潔隊員及16鄉鎮市環境評比頒獎，其中，鄉鎮市環境評比，蘭嶼鄉雖有進步仍第12度墊底，蟬聯「12連霸」。蘭嶼鄉公所表示，主要還是島上羊群放牧的問題。

蘭嶼鄉公所清潔隊長曾遠方說，島上環境自108年推動垃圾不落地後，已經有顯著的改善，目前主要是羊群的放養問題，部分居民仍堅持採自然放牧的方式，使得羊群在島上隨地大小便，造成環境的髒亂。

他說，為了改善島上羊群自然放牧的問題，公所今年度已提出計畫，協助飼主搭建圈養圍籬，將羊群統一圈養方式，盡可能不會到處在島上亂跑，同時向飼主進行宣導教育，包含豬隻也一併採圈養辦理。

環保局今天在清潔隊員節活動中，公布16鄉鎮市環境評比成績及頒獎，蘭嶼鄉在鄉鎮市第2組別中，第12度墊底，前3名分別由金峰鄉、延平鄉及達仁鄉奪得。環保局表示，蘭嶼鄉各項數據都有進步，但仍有改善空間。

蘭嶼鄉林姓鄉民說，島上生活模式有其特殊自然的一面，尤其飼養豬羊方式是以傳統自然放牧來飼養，這是他們的獨特性，也是文化的一部，不應該納入評比的標準。另黃姓鄉民說，大家都努力配合維護環境，進步是看得見的。