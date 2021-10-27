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基隆保麗龍處理場從甲地被趕到乙地 乙地住戶不平要求搬遷

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市議員韓世昱（中）和里長、住戶今天勘查保麗龍處理場，要求遷搬。環保局清潔隊員潘家齊（左）回應需要時間緩衝。記者邱瑞杰／攝影
基隆市議員韓世昱（中）和里長、住戶今天勘查保麗龍處理場，要求遷搬。環保局清潔隊員潘家齊（左）回應需要時間緩衝。記者邱瑞杰／攝影

基隆市環保局委外廠商在天外天焚化廠入口處，以熱熔方式處理保麗龍，因集氣器損壞汙染加劇，附近社區月初曾前往抗議。業者事後安裝集氣器，但住戶仍抱怨聞到異味。市議員韓世昱和多名里長、民眾今天到處理場勘查，要求搬遷。環保局清潔隊長潘家齊說，遷址或提升處理技術都需要時間，在此之前會嚴格稽查，防制汙染。

這處保麗龍處理場因散發異味，附近住戶月初曾到場區抗議，並發現熱熔設備集氣器損壞，竟然還持續作業，大為光火，要求停工。業者購買集氣後恢復作業，民眾仍覺得聞到異味，今天再度前往處理場了解狀況。

信義區深澳坑孝賢里長莊榮清說，這兩年防疫大家都戴口罩，敏感度沒有那麼高，最近才發現臭味加重，找到汙染源。這家處理場過去在東光路作業，當地住戶有意見才遷到這邊來，本地民眾心裡當然不平衡，要求遷離，不要再干擾大家的生活品質。

韓世昱說，今天在場區可以聞到熱熔保麗龍產生的異味，非常刺鼻，雖然比月初改善，但還是不夠。許多民眾都受這種味道所苦，尤其夜間更為明顯。環保局監測數值雖然合於法規，但顯然與民眾的感受有所差距，希望環保局依照民眾心聲規畫遷場，對人體健康有影響的工廠，不宜設在人口密集的地方。

潘家齊說，廠商已購買集氣設備，利用活性碳消解熱熔保麗龍的臭味。住在附近民眾表示仍會聞到臭味，要求遷移，這需要一點時間緩衝，將尋找更合適地點和提升處理技術，降低異味。

環保局清潔隊目前1天會從崁仔頂漁市場等地載回5、6車保麗龍，重量約500公斤。潘家齊說，因為量很大，保麗龍又不能運進焚化爐燃燒，目前各縣市都是採用熱熔方式處理。

基隆市環保局委外廠商在天外天焚化廠入口處，以熱熔方式處理保麗龍，附近住戶抗議汙染空氣，要求遷搬。記者邱瑞杰／攝影
基隆市環保局委外廠商在天外天焚化廠入口處，以熱熔方式處理保麗龍，附近住戶抗議汙染空氣，要求遷搬。記者邱瑞杰／攝影
基隆市環保局委外廠商在天外天焚化廠入口處，以熱熔方式處理保麗龍，附近住戶抗議汙染空氣，要求遷搬。記者邱瑞杰／攝影
基隆市環保局委外廠商在天外天焚化廠入口處，以熱熔方式處理保麗龍，附近住戶抗議汙染空氣，要求遷搬。記者邱瑞杰／攝影
基隆市環保局委外廠商在天外天焚化廠入口處，以熱熔方式處理保麗龍，附近住戶抗議汙染空氣，要求遷搬。記者邱瑞杰／攝影
基隆市環保局委外廠商在天外天焚化廠入口處，以熱熔方式處理保麗龍，附近住戶抗議汙染空氣，要求遷搬。記者邱瑞杰／攝影
基隆市環保局委外廠商在天外天焚化廠入口處，以熱熔方式處理保麗龍，附近住戶抗議汙染空氣，要求遷搬。記者邱瑞杰／攝影
基隆市環保局委外廠商在天外天焚化廠入口處，以熱熔方式處理保麗龍，附近住戶抗議汙染空氣，要求遷搬。記者邱瑞杰／攝影

保麗龍 口罩 基隆

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