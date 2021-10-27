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社會團體化身最佳後盾 海巡之友東部分會揭牌

中央社 / 台東縣27日電

海巡署東部分署近年多次破獲重大毒品案，為讓海巡有最佳後盾，台東各界今天成立「海巡之友總會東部分會」，由台東企業家吳建亨擔任首任會長。

台東各界今天成立「海巡之友總會東部分會」，首任會長吳建亨表示，希望能整合政府與民間人力、物力、財力及資源，協助海巡打擊犯罪，推動海洋環境保護、生態保育及海巡相關工作，與海巡同仁站在一起守護海洋，成為強而有力的後盾。

「海巡之友」總會長陳進財也到場表示，東部分署負責範圍涵蓋花蓮、台東地區及綠島、蘭嶼2離島，區域狹長，沿線海巡官兵全天候執行海域安全重大任務，歷年來無論在查緝走私偷渡及救生救難成績卓著，深獲社會各界肯定。

海巡署東部分署長陳學良表示，海洋事務包羅萬象，需投入各項海巡事務發展及工作推動，希望往後能與東部分會共同合作，強化海巡能量，作為鞏固國家安全的基石，並藉由東部分會的成立，能拋磚引玉，讓國人重視海洋議題，也希望海洋政策推動能更深入及在地化。

海巡署 台東

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