小熊海岸山脈啃稻穗 農會包下田區「讓牠吃到飽」

花蓮富里鄉永豐村疑出現台灣黑熊小熊潛入稻田吃稻穗，通報林務局確認。推動里山農業的富里鄉農會今天宣布，被台灣黑熊光臨的有機稻田「農會包下」不收割，讓小熊吃到飽。

富里鄉農會總幹事張素華今天接受記者電訪表示，發現台灣黑熊的田區是與農會契作的有機稻米栽培區，地主陳姓農民發現昨天發現有動物跑到田區啃食稻穗，他拍下影片忙詢問「這隻動物到底是狗？還是山豬？」

張素華說，經把影片轉給林務局花蓮林區管理處相關人員查詢「專家中10個有8個都說是台灣黑熊。」發現台灣黑熊的田區的永豐村在海岸山脈，許多長輩都說幾十年沒看過海岸山脈出現台灣黑熊。

這片有機田區約2、3分地，目前二期水稻將收割，富里鄉農會上午開會決定，不收割且保價收購，讓田裡的稻子留給一級保育類台灣黑熊盡情享用「讓牠吃到飽」。上午也已通知陳姓農民，並獲得欣然同意。

張素華指出，這隻小熊很識貨，知道找富里鄉農會契作栽培的有機稻米吃，未來也希望推出「台灣黑熊驗證米」，這對台灣的農田生態保育可說是里程碑。

所謂的「里山」農業，「里山」是日本特有傳統農業生產地景，這種地景至少包括森林、農田及社區等彼此鑲嵌的生態系，既能使在地居民豐衣足食，又能保障生物多樣性，維持環境穩定的永續生產系統。富里鄉推行有機農業、友善耕作，是全國優質米重要產地，多次獲得稻米競賽冠軍，尤其有機稻米更出名。