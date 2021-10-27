花蓮中央路增左轉道 科技執法取締避車禍
花蓮中央路段為市區交通要道，車流量大，每到尖峰時刻因內線道為左轉道，安全島沒有內縮，直行車道只剩單線道，不但造成塞車，更容易發生車禍。警方統計，今年1月至今，中央路車禍已有近70件，因此，縣府將增設左轉專用車道等設施，並啟動科技執法，加強取締違規者，避免交通事故。
貫穿花蓮市、吉安鄉的中央路，是市區重要外環道路，路寬30公尺，雖然雙向有4車道，但因多處路口沒有左轉道，只能讓左轉車占用一車道，常發生內側車道直行車輛快到路口時，發現前方車輛打左轉方向燈，於是緊急插入外側車道，尤其是中央路與中山路口及中央路與建國路口，交通事故頻傳。
縣警局統計，常發生車禍的2路口，去年共有111件交通事故，今年1月迄今已有68件，而車禍頻傳的原因，主要就是用路人不遵守標誌標線，違規影響行車安全。
花蓮縣政府表示，中央路自蘇花改通車後，車流量增加，已獲內政部營建署補助5千萬元，辦理「花蓮市中央路一至四段新設左轉車道工程」，將在沿線21處路口增設左轉專用車道等設施，特別針對中山路、建國路、和平路及中原路等8個車流量較大的路口，設置新式的偏心式左轉專用避車道，不佔用直行車道，預計年底前完成發包動工，1年後完工。
由於警方於花蓮市區架設科技執法設備成效佳，減少車禍比率約5成，因此，待中央路左轉車道工程完成後，將在中山路口、建國路口設置違規科技執法設備，針對直行車占用轉彎車道行駛、違規變換車道、紅燈越線、闖紅燈等違規，以影像執行取締，減少事故發生。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言