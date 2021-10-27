快訊

向氣候滅絕討價還價？人類擋不住的「世紀增溫2.7°C」

王必勝不倫戀恐革職？陳時中否認：指揮中心非常需要他

花蓮中央路增左轉道 科技執法取締避車禍

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮中央路現在沒有左轉車道，容易造成塞車與交通事故。圖／本報資料照
花蓮中央路現在沒有左轉車道，容易造成塞車與交通事故。圖／本報資料照

花蓮中央路段為市區交通要道，車流量大，每到尖峰時刻因內線道為左轉道，安全島沒有內縮，直行車道只剩單線道，不但造成塞車，更容易發生車禍。警方統計，今年1月至今，中央路車禍已有近70件，因此，縣府將增設左轉專用車道等設施，並啟動科技執法，加強取締違規者，避免交通事故。

貫穿花蓮市、吉安鄉的中央路，是市區重要外環道路，路寬30公尺，雖然雙向有4車道，但因多處路口沒有左轉道，只能讓左轉車占用一車道，常發生內側車道直行車輛快到路口時，發現前方車輛打左轉方向燈，於是緊急插入外側車道，尤其是中央路與中山路口及中央路與建國路口，交通事故頻傳。

縣警局統計，常發生車禍的2路口，去年共有111件交通事故，今年1月迄今已有68件，而車禍頻傳的原因，主要就是用路人不遵守標誌標線，違規影響行車安全。

花蓮縣政府表示，中央路自蘇花改通車後，車流量增加，已獲內政部營建署補助5千萬元，辦理「花蓮市中央路一至四段新設左轉車道工程」，將在沿線21處路口增設左轉專用車道等設施，特別針對中山路、建國路、和平路及中原路等8個車流量較大的路口，設置新式的偏心式左轉專用避車道，不佔用直行車道，預計年底前完成發包動工，1年後完工。

由於警方於花蓮市區架設科技執法設備成效佳，減少車禍比率約5成，因此，待中央路左轉車道工程完成後，將在中山路口、建國路口設置違規科技執法設備，針對直行車占用轉彎車道行駛、違規變換車道、紅燈越線、闖紅燈等違規，以影像執行取締，減少事故發生。

花蓮縣府將在中央路21路口增設左轉專用車道，警方預計在交通事故發生頻繁的2路口，啟動科技執法，加強取締。圖／花蓮縣警局提供
花蓮縣府將在中央路21路口增設左轉專用車道，警方預計在交通事故發生頻繁的2路口，啟動科技執法，加強取締。圖／花蓮縣警局提供

車道 車禍 花蓮

延伸閱讀

花蓮青年志工關懷移工 手作小吃解思鄉情

台泥共砸34.2億 在花蓮與蘇澳打造國內2座大型儲能系統

探訪花蓮貓公部落 「弓作室」體驗阿美族傳統彈弓

頭份市中央路行穿線會轉彎 縣府：人本設計更安全

相關新聞

台東山域事故增加 議員質疑一般消防救護量能打折扣

行政院自2019年10月21日宣布「向山致敬」山林開放政策後，台東縣山域事故案件也跟著增加，議員古志成發現消防單位因山域...

花蓮中央路增左轉道 科技執法取締避車禍

花蓮中央路段為市區交通要道，車流量大，每到尖峰時刻因內線道為左轉道，安全島沒有內縮，直行車道只剩單線道，不但造成塞車，更...

北基市長頻為基隆捷運交火 邱臣遠：批柯掩飾施政不力

基隆輕軌升級為基隆捷運引發討論，台灣民眾黨立委邱臣遠今天表示，基隆捷運喊了30年至今未動工，交通部長王國材處理方式根本是...

花蓮1大樓類似城中城 稽查見11缺失

高雄城中城大火引發全台關注老舊大樓公安，花蓮縣政府昨天稽查公正路一棟逾27年的半荒廢大樓，由於大樓2、3、4樓無人住，5...

廣角鏡／秋意來臨 落羽松換裝

東北季風南下，讓基隆市垃圾掩埋場改建的天外天復育公園200多棵落羽松葉片悄悄變色，秋意漸濃，成排落羽松葉片逐次飄落，縱深...

基隆50米豎梯新地標 徵命名

基隆「山海城串聯再造計畫」工程中央核定補助3億2千萬元，其中50公尺豎梯像工程的「橋式起重機」依山傍海視野佳，市府定位為...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。