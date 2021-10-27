花蓮中央路增左轉道 科技執法取締避車禍

花蓮中央路段為市區交通要道，車流量大，每到尖峰時刻因內線道為左轉道，安全島沒有內縮，直行車道只剩單線道，不但造成塞車，更容易發生車禍。警方統計，今年1月至今，中央路車禍已有近70件，因此，縣府將增設左轉專用車道等設施，並啟動科技執法，加強取締違規者，避免交通事故。

貫穿花蓮市、吉安鄉的中央路，是市區重要外環道路，路寬30公尺，雖然雙向有4車道，但因多處路口沒有左轉道，只能讓左轉車占用一車道，常發生內側車道直行車輛快到路口時，發現前方車輛打左轉方向燈，於是緊急插入外側車道，尤其是中央路與中山路口及中央路與建國路口，交通事故頻傳。

縣警局統計，常發生車禍的2路口，去年共有111件交通事故，今年1月迄今已有68件，而車禍頻傳的原因，主要就是用路人不遵守標誌標線，違規影響行車安全。

花蓮縣政府表示，中央路自蘇花改通車後，車流量增加，已獲內政部營建署補助5千萬元，辦理「花蓮市中央路一至四段新設左轉車道工程」，將在沿線21處路口增設左轉專用車道等設施，特別針對中山路、建國路、和平路及中原路等8個車流量較大的路口，設置新式的偏心式左轉專用避車道，不佔用直行車道，預計年底前完成發包動工，1年後完工。